Молдова переходит на зимнее время: когда и как переводить часы

Правительство Молдовы подтвердило, что страна в эти выходные перейдет на зимнее время – спать будем на час больше.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. В ночь на воскресенье, 27 октября, Республика Молдова переходит на зимнее время. Стрелки часов надо будет перевести на час назад.

Как переводить часы

"Переход на зимнее время осуществляется согласно по предложению Европейской экономической комиссии ООН вместе со странами, входящими в европейское сообщество", - отметили в правительстве.

В этом году переход на зимнее время выпал на ночь с 26 на 27 октября. Стрелки часов переводятся на один час назад ровно в 03.00.

После предыдущего перехода на летнее время Кишинев и Москва в течение семи месяцев жили в одном часовом поясе. Теперь разница в один час снова вернется.

Отказ от перевода стрелок часов

В марте 2019 года Европейский парламент постановил отменить переход на зимнее время с 2021 года. Таким образом, стрелки часов в странах ЕС будут в последний раз переведены на один час вперед в последнее воскресенье марта 2021 года.

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В 2011 году это сделали Россия и Беларусь. В 2016 году от зимнего времени отказалась Турция. Грузия и Казахстан аналогично поступили в 2005 году, четыре республики Центральной Азии – еще в начале 90-х годов. Армения отменила переход на летнее время в 2012 году.

В настоящее время Украина тоже рассматривает возможность отмены зимнего времени с 2021 года.

Власти Молдовы пока не определились последует ли республика примеру остальных государств. Президент республики Игорь Додон вынес на общественное обсуждение вопрос возможного отказа Молдовы от перехода на зимнее время.

Кто первым начал переводить часы?

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года. В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192. Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.

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