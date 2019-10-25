АП не смогла с первого раза рассмотреть апелляцию на приговор по делу Брагуцы

На заседании инстанции отсутствовал один из судей, двое обвиняемых, их адвокаты и представитель потерпевшей стороны.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Первое заседание Апелляционной палаты (АП) по делу Андрея Брагуцы, забитого до смерти сокамерниками осенью 2017 года при бездействии персонала пенитенциара №16, не состоялось 25 октября.

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В пятницу в АП отсутствовал один из судей, не пришли двое обвиняемых, их адвокаты и представитель потерпевшей стороны. В связи с этим было решено перенести заседание на 15 ноября. Его начало намечено на 14.00.

Что произошло с Брагуцей

Тридцатидвухлетнего Андрея Брагуцу задержали за неподчинение требованию патрульных 15 августа 2017 года на трассе Бельцы—Сэрэтены. На время ареста он был помещен в камеру предварительного заключения, где его жестоко избили сокамерники. Охранники пенитенциарного учреждения не вмешались и не прекратили избиение. Через десять дней после задержания Брагуца умер, как говорилось в медицинском заключении, в результате двусторонней бронхопневмонии.

Прокурор и судья, которые арестовали Брагуцу, были освобождены от занимаемых должностей, против 13 сотрудников следственного изолятора возбуждены уголовные дела.

Троим сокамерникам жертвы суд дал по 5 лет лишения свободы условно, а одного, который отбывает 8-летний срок, приговорил к 5 дополнительным годам заключения.

Кроме того, начальника смены в изоляторе предварительного заключения №16 Игоря Орбу осудили на 4 года тюремного заключения за бездействие во время избиения, а полицейского Аурела Шаптебой — на 4 года заключения с отсрочкой приговора, в то время как охранник Аурел Исаки был оправдан.

Приговор опротестовали

Прокуроры требовали от суда от 8 до 9 лет лишения свободы для полицейских в изоляторе и от 9 до 13 лет для заключенных.

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Адвокаты представителя потерпевшей стороны заявили журналистам, что семья погибшего хочет добиться справедливости и считает вердикт суда первой инстанции слишком мягким.

"Опротестовали вердикт, потому что не были согласны с приговором, который вынесла судебная инстанция. И не были согласны с принятой во внимание квалификацией дела. Суд первой инстанции решил, что подозреваемые должны нести ответственность только за бесчеловечное отношение к Андрею Брагуцэ в дни после избиения. В первый день суд посчитал, что все процедуры были соблюдены, а факта пыток не было", - сказал адвокат Вадим Виеру.

Вместе с тем, представитель стороны защиты отметил, что один из членов судейского корпуса первой инстанции высказал свою позицию, которую поддерживают и адвокаты.

"Мы настаиваем, что на самом деле в первый день, когда Андрей Брагуцэ был избит в изоляторе предварительного содержания, он подвергся пыткам. Поэтому должно быть установлено соответствующее наказание", - добавил адвокат.

По его словам, защита будет требовать максимального наказания для обвиняемых.

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