В парламенте рассмотрят важный документ: речь идет о сделке по госпредприятию

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Есть основания для расторжения контракта о государственно-частном партнерстве по ГП Garile si statiile auto. Об этом заявил председатель специальной следственной парламентской комиссии по приватизации и концессии ряда государственных объектов, депутат Игорь Мунтяну в пятницу на пресс-конференции.

Обороты и выручка предприятия

Мунтяну подчеркнул, что компания Garile si statiile auto – очень важный элемент системы транспорта в стране. "Оборот предприятия составляет 50 миллионов леев в год, а оборот по счетам – порядка 400 миллионов леев. Эти деньги представляли очень весомый ресурс для Garile si statiile auto перед государственно-частным партнерством, потому что 10% от всех проданных билетов – это выручка", - сказал парламентарий.

Депутат рассказал, что "в 2018 году премьер Филип спешно утвердил государственно-частное партнерство без проведения многочисленных консультаций". Как отметил председатель спецкомиссии, был проведен конкурс, правда с нарушением нескольких процедур, предусмотренных законодательством.

Конкурсные сюрпризы

Мунтяну рассказал о нескольких выводах, к которым пришли члены спецкомиссии парламента.

"Правительство отклонило участие остальных экономических агентов в конкурсе. Участники должны были доказать наличие 400 миллионов леев. Общая сумма инвестиций должна была составить 200 миллионов леев за четыре года", - отметил депутат. © Sputnik / Miroslav Rotari Следственная комиссия отчитается о приватизации автовокзалов и "Tutun-CTC"

По его словам, взимание сбора в размере 100 тысяч леев за документы для участия в конкурсе в принципе незаконно. У потенциальных партнеров было лишь 48 дней на то, чтобы предоставить предложение по реконструкции 30 филиалов Garile si statiile auto в течение трех лет.

"Чтобы представить хотя бы 20% поставленных задач и понимать, что строить, нужно было подготовиться заранее. Исходя из этого, следственная комиссия полагает, что этот конкурс на государственно-частное партнерство был организован под определенную компанию. Также комиссия считает иррациональным требование произвести работы в течение трех лет без того, чтобы это было отражено в постановлении правительства", - отметил депутат.

Также вызывает вопросы и требование провести работы в течение трех лет. "А остальные 22 года что они должны были делать", - задался вопросом Мунтяну.

На примере Air Moldova

По словам депутата, как и в случае с Air Moldova решение по Garile si statiile auto принималось в пользу одной группы, которая была подготовлена заранее.

"Конкурс на отбор государственно-частного партнерства был выигран единственным предложением ассоциации, в состав которой вошли Gările Auto Moderne - компания, зарегистрированная за два дня до подачи предложения, FPC Exfactor SRL – довольно крупная в Молдове строительная компания, а также гражданин США Лука Мука", - пояснил Мунтяну.

Он обратил внимание, что в данному случае использовалась такая же модель, как и в случае с Air Moldova.

"Сначала появляется большая компания, которая скажем так, отвечает всем требованиям. В случае с Air Moldova это был Blue Air. После этого она исчезает. В случае Garile si statiile auto это Exfactor, который соответствовал всем условиям, но в 2019 году он решает уйти из числа исполнителей государственного-частного партнерства. Тогда в компании заявили, что у них нет никакого интереса продолжать этот проект. Это вызывает сомнения, как и в случае с Air Moldova, тем более что Exfactor имеет связи с беглым гражданином Иланом Шором и его группой компаний в условиях, когда этот гражданин участвовал в концессии аэропорта Кишинева", - отметил Мунтяну.

Он добавил, что инвестиции в 2019 году, которые обязалась внести выигравшая в конкурсе сторона, не были выполнены даже наполовину. Речь шла примерно о 35 миллионов леев.

Спецкомиссия в парламенте

Ранее в высшем законодательном органе страны была создана специальная следственная комиссия для расследования случаев приватизации и концессии ряда госкомпаний.

В начале июля эта структура приняла решение, что на первом этапе будет расследоваться, каким образом проводилась приватизация и сдача в концессию четырех госпредприятий, среди которых Международный аэропорт Кишинева, авиакомпания Air Moldova, табачный комбинат Tutun CTC, а также автовокзалы.

Кроме того, комиссия решила, что будет "объединять резонансные случаи в "пакеты". В дальнейшем должны появиться другие группы договоров, которые подвергнутся проверке. Как заявлял Мунтяну, так будет охвачен широкий спектр приватизированного публичного имущества.

Сотрудники Агентства публичной собственности ранее уже предоставили членам следственной парламентской комиссии список всех государственных объектов, приватизированных в 2013-2019 годах.

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В начале октября комиссия представила отчеты по концессии Международного аэропорта Кишинева и приватизации Air Moldova. Депутаты посчитали, что оба контракта надо аннулировать.

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