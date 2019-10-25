Кто возглавит Таможенную службу Молдовы: названы основные претенденты

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Конкурс на пост директора Таможенной службы Молдовы находится на финальном этапе – за эту должность поборются два кандидата Наталья Каленик и Юрий Горя. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина страны.
"Двое кандидатов – Наталья Каленик и Юрий Горя допущены к итоговой части конкурса на пост директора Таможенной службы. Решение принято конкурсной комиссией после завершения этапа рассмотрения документов, который прошел сегодня на публичном заседании", - отметили в Минфине.© Sputnik / Miroslav Rotari
Наталья Каленик занимает пост вице-председателя Торгово-промышленной палаты Молдовы. До этого она работала в течение десяти лет в Таможенной службе.
Юрий Горя работает в частном секторе.
Впереди кандидатов ждет последний этап - собеседование, где оценят их профессиональные качества.
Конкурс на должность директора таможенной службы был объявлен 3 сентября 2019 года, а крайний срок подачи документов завершился 30 сентября этого года. Было зарегистрировано 22 кандидата, из которых 21 подал документы вовремя, а один претендент - после его истечения.
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