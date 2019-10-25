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Кто возглавит Таможенную службу Молдовы: названы основные претенденты

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова

Их осталось двое: конкурсная комиссия определилась с кандидатами, которые "сразятся" в финальном этапе отбора на пост руководителя Таможенной службы.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Конкурс на пост директора Таможенной службы Молдовы находится на финальном этапе – за эту должность поборются два кандидата Наталья Каленик и Юрий Горя. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина страны.

"Двое кандидатов – Наталья Каленик и Юрий Горя допущены к итоговой части конкурса на пост директора Таможенной службы. Решение принято конкурсной комиссией после завершения этапа рассмотрения документов, который прошел сегодня на публичном заседании", - отметили в Минфине.
Проверки
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Наталья Каленик занимает пост вице-председателя Торгово-промышленной палаты Молдовы. До этого она работала в течение десяти лет в Таможенной службе.

Юрий Горя работает в частном секторе.

Впереди кандидатов ждет последний этап - собеседование, где оценят их профессиональные качества.

Конкурс на должность директора таможенной службы был объявлен 3 сентября 2019 года, а крайний срок подачи документов завершился 30 сентября этого года. Было зарегистрировано 22 кандидата, из которых 21 подал документы вовремя, а один претендент - после его истечения.

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