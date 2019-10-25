Груды военного снаряжения нашла полиция на двух складах в Бельцах

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Противогазовые маски, одежда, специальное тактическое снаряжение и аксессуары для военных были обнаружены 22 октября на двух складах в Бельцах.
Среди прочего, правоохранители извлекли из склада около 235 тысяч новых противогазов в заводской упаковке, которые хранились в шести тысячах коробок. По данным полиции, у владельца нет никаких документов, подтверждающих легальное происхождение этого снаряжения.
В четверг полиция вместе с сотрудниками Главной инспекции карабинеров и солдатами пехотной бригады №1 Бельцы осмотрела территорию складов выявления и ликвидации потенциально опасных объектов.
Полиция устанавливает обстоятельства дела, происхождение снаряжения и цель, с которой они были завезены в Молдову.
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