Груды военного снаряжения нашла полиция на двух складах в Бельцах

Сотрудники правоохранительных органов в Бельцах обнаружили сотни тысяч противогазов, одежды, специального тактического снаряжения, а также аксессуаров для военных.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Противогазовые маски, одежда, специальное тактическое снаряжение и аксессуары для военных были обнаружены 22 октября на двух складах в Бельцах.

Среди прочего, правоохранители извлекли из склада около 235 тысяч новых противогазов в заводской упаковке, которые хранились в шести тысячах коробок. По данным полиции, у владельца нет никаких документов, подтверждающих легальное происхождение этого снаряжения.

В четверг полиция вместе с сотрудниками Главной инспекции карабинеров и солдатами пехотной бригады №1 Бельцы осмотрела территорию складов выявления и ликвидации потенциально опасных объектов.

Полиция устанавливает обстоятельства дела, происхождение снаряжения и цель, с которой они были завезены в Молдову.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK