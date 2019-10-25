Обыски в компании "Унгеныгаз": что стало известно прокурорам

Прокуроры предоставили подробности утренних обысков в газовой компании "Унгеныгаз": оказалось, что предприятию "Молдовагаз" нанесен ущерб примерно в несколько десятков миллионов леев.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Утро пятницы началось с обысков на предприятии "Унгеныгаз". Правда, проверки, как оказалось прошли не только в офисе этой компании, но и в трех представительствах других фирм, а также по месту жительства и в автомобилях ряда лиц, принимающих решения на этих предприятиях.

Спецоперация проходила под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

"Все 15 проверок прошли в рамках уголовного дела по факту внедрения мошеннической схемы, которая привела к ущербу в более чем 20 миллионов леев для "Молдовагаз" и дочерних компаний. Ответственные лица этих предприятий получили эксклюзивное право на поставки оборудования, предназначенного для использования в процессах распределения газа в адрес "Молдовагаз" и дочерних компаний", - отметили в Генпрокуратуре.

Как пояснили в структуре, эти лица получили незаконные материальные льготы от неоправданного повышения цены на это оборудование.

"За это местное законодательство предусматривает до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается", - добавили в прокуратуре.

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