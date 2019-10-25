Как быстрее заснуть - советы жителям Молдовы

Стресс, повседневная суета, напряженная работа - многих граждан Молдовы мучает бессонница, однако и с ней можно справиться, соблюдая ряд рекомендаций.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. В сутолоке дел граждане нашей страны все меньше уделяют времени себе, а насыщенный рабочий график и перенесенные за день стрессы и проблемные ситуации изрядно выматывают нервы. За все это человек платит бессонницей, не может нормально отдохнуть, а на следующий день выходит на рабочее место разбитым.

Однако есть ряд рекомендаций, неукоснительно выполняя которые, житель нашей страны сможет победить бессонницу, нормально выспаться и с новыми силами и хорошим настроением начать новый день.

Главное средство борьбы с бессонницей - слаженный дневной график. Вторая главная ошибка жителей нашей страны - плотный вечерний перекус перед сном. Нагружая желудок человек обрекает себя на беспокойную ночь, не спит, а находится в полудрёме, всю ночь ворочается, нервная система полностью не "выключена", соответственно, человек не отдыхает. Ужинать надо за 3 часа до сна, тогда и пища усвоится, и человек легче заснет.

Перед тем, как ложиться спать, постарайтесь успокоиться и расслабиться. Для этого почитайте книгу или добавьте запись в дневник о своем дне. Переоденьтесь в пижаму или удобную одежду перед сном. Можно спать либо в белье, либо голышом. © Sputnik / Miroslav Rotari Неожиданное открытие: сон приносит прибыль

Определите, что помогает вам хорошо выспаться. Поймите, каким должен быть свет в комнате, какой должна быть температура. Создайте для себя комфортные условия в спальне. Придумайте собственный ритуал перед сном. Это может быть маленькая чашка травяного чая или прослушивание любимой музыки. Перед сном стоит составить список дел на завтра. Таким образом, ваш мозг перестанет думать о том, что будет завтра.

У бессонницы есть фактор, обусловленный бурным развитием информационных технологий. В домах появилось множество голубых экранов – телевизор, компьютер, смартфон, планшет и другие гаджеты. Зачастую оторваться от них не получается вовсе, и их владельцы продолжают их использовать вплоть до отхода ко сну. Ученые выяснили, что это крайне вредно.

Врач-сомнолог Адриан Лупушор объяснил для Sputnik Молдова, как свет с экрана гаджетов влияет на наш организм.

"Искусственный свет очень сильно нарушает наш ритм. Пока не было искусственного света, у человека был очень точный циркадный ритм, он засыпал, когда на улице темнело и просыпался, когда становилось светло", — отметил собеседник.

Как считает специалист, после 6-7 часов вечера стоит избегать искусственного света. Сюда можно отнести и экраны смартфонов и телевизоров, так как они излучают синий свет, напоминающий дневной.

"У нас есть гормон сна — мелатонин, который вырабатывается вечером, когда на улице начинает темнеть. Его пик в 11-12 часов ночи. Все знают, что если засыпать до 12 часов, то это происходит очень легко, а после уже становится трудно из-за того, что количество мелатонина уменьшается", - подчеркнул Лупушор.

Он отметил, что бессонница проявляется не только отсутствием сна, но и другими симптомами в течение дня: нервозность, хроническая усталость, невнимательность и снижение продуктивности.

Nicolai Kibich Всё о сне

В заключение Лупушор уточнил, что хроническое недосыпание серьезно ослабляет организм. А при низком мелатонине нарушается сердечный ритм, что ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, состоянию тревоги и другим недугам, даже к диабету.

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