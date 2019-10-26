Опасные грибы - жители Молдовы могут отравиться и даже умереть

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Длительное тепло и затяжные туманы сделали свое дело - в лесах республики наблюдается богатый урожай грибов, а люди, которые любят их собирать и употреблять в пищу сознательно подвергают себя рискам.
Доказательство этому - случай в Кантемирском районе Молдовы, где целая семья отравилась лесными грибами, четверо ее членов были госпитлизированы в районную больницу с тяжелой интоксикацией.© Sputnik /
Специалисты призывают граждан покупать грибы только в специализированных магазинах и избегать употребления в пищу лесных грибов. Врачи предупреждают что первые симптомы после отравления могут появится уже через 15 минут после еды или же спустя 12 часов. При возникновении тревожных симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в Службу 112 и ни в коем случае не заниматься самолечением.
Симптомы отравления грибами
В первые два часа после употребления грибов могут появиться тошнота, рвота, диарея, чрезмерное потоотделение. Спустя шесть часов — больной может жаловаться на головную боль, головокружение, а также на обострение рвоты. После 72 часов не исключены серьезные осложнения в работе печени и почечная недостаточность, что может привести к смерти человека.
Наибольшему риску при употреблении грибов подвержены дети.
Рекомендации Минздрава Молдовы
- Неизвестные грибы или те, что вызывают подозрение, лучше не употреблять в пищу, особенно в сыром виде;
- Не стоит покупать грибы у дорог, у незнакомых людей и в неавторизированных местах;
- Специалисты не советуют собирать грибы в городских парках, скверах, близ трасс и железнодорожного полотна, а также свалок. Такие грибы накапливают токсические вещества и непригодны для употребления в пищу;
- Не рекомендуется привлекать к процессу сбора грибов детей. Кроме того, врачи советуют не включать этот продукт в рацион несовершеннолетних;
- Перед приготовлением собранные грибы лучше перебрать.