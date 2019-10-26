Опасные грибы - жители Молдовы могут отравиться и даже умереть

В Молдове растет число людей, отравившихся грибами, не все из них пригодны для употребления в пищу, однако людей, желающих кулинарных изысков, сложно остановить.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Длительное тепло и затяжные туманы сделали свое дело - в лесах республики наблюдается богатый урожай грибов, а люди, которые любят их собирать и употреблять в пищу сознательно подвергают себя рискам.

Доказательство этому - случай в Кантемирском районе Молдовы, где целая семья отравилась лесными грибами, четверо ее членов были госпитлизированы в районную больницу с тяжелой интоксикацией. © Sputnik / Грибной сезон

Специалисты призывают граждан покупать грибы только в специализированных магазинах и избегать употребления в пищу лесных грибов. Врачи предупреждают что первые симптомы после отравления могут появится уже через 15 минут после еды или же спустя 12 часов. При возникновении тревожных симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в Службу 112 и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Симптомы отравления грибами

В первые два часа после употребления грибов могут появиться тошнота, рвота, диарея, чрезмерное потоотделение. Спустя шесть часов — больной может жаловаться на головную боль, головокружение, а также на обострение рвоты. После 72 часов не исключены серьезные осложнения в работе печени и почечная недостаточность, что может привести к смерти человека.

Наибольшему риску при употреблении грибов подвержены дети.

Рекомендации Минздрава Молдовы