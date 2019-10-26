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Центральный рынок

Опасные продукты: что подсовывают на Центральном рынке Кишинева - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Испорченные товары на прилавках одного из магазинов Центрального рынка молдавской столицы. Фотографии этих продуктов – зрелище не для слабонервных.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Продуктовый скандал, который вспыхнул этой осенью в Молдове, не утихает. Национальный центр по защите прав потребителей опубликовал фотографии рыбы, которую продают в одном из магазинов на Центральном рынке Кишинева.

"Это те продукты, которые покупают потребители в одном из магазинов на Центральном рынке в Кишиневе. Несмотря на то, что Агентство по продовольственной безопасности сообщает о задержания продуктов, констатируем, что предпринятых мер недостаточно", - отметили в структуре.

В ведомстве также предположили, что, "возможно, у некоторых экономических агентов есть "пропуск" для того, чтобы травить население Молдовы".

Живая рыба
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Покупатель, который отправил нам эти фотографии, не может требовать назад свои деньги за опасные продукты, потому что он не сохранил чек. Будьте внимательны кому отдаете деньги и какие продукты покупаете. Требуйте и сохраняйте чек", - отметили в центре по защите прав потребителей.

Рыбный скандал

С 20 августа по 4 октября в республику импортировали 73 партии зараженной паразитами замороженной рыбы. 

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"В противоречии с местным законодательством лаборатория не проинформировала агентство продовольственной безопасности о выявленных нарушениях. Таким образом, все партии получили ветеринарный сертификат и право на импорт, а также на продажу непригодной рыбы на нашем рынке", - заявила ранее молдавский премьер Майя Санду.

По данному факту возбудили уголовное дело.

рыбалка
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Позже Национальное агентство продовольственной безопасности начало служебное расследование, за которым последовали отставки, многочисленные рейды и отчеты.

К примеру, всего за неделю инспекторы Агенства проверили 553 образовательных учреждения, 13 больниц, 8 приютов, 11 продуктовых складов, 36 агропродовольственных рынка и 13 учреждений для детей с ограниченными возможностями. Специалисты обнаружили нарушения со стороны как поставщиков, так и администрации учреждений или ответственных за прием продуктов, используемых для питания детей.

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Показательно, что изъяли сотни килограммов испорченной рыбы и других видов продтоваров, непригодных для употребления в пищу.

Лабораторные анализы показали, что самой богатой на паразитов рыбой оказались хек, сельдь и скумбрия. Больше всего положительных тестов пришлось на импорт из Испании, Норвегии и Исландии.

Агентство продовольственной безопасности продолжит строго проверять ввозимую рыбу.

"Согласно местному и международному законодательству, вся ответственность за размещение продуктов на рынке лежит на экономических агентах", - сообщила исполняющий обязанности главы Национального агентства продовольственной безопасности Элла Малай.

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