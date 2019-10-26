Опасные продукты: что подсовывают на Центральном рынке Кишинева - фото

Испорченные товары на прилавках одного из магазинов Центрального рынка молдавской столицы. Фотографии этих продуктов – зрелище не для слабонервных.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Продуктовый скандал, который вспыхнул этой осенью в Молдове, не утихает. Национальный центр по защите прав потребителей опубликовал фотографии рыбы, которую продают в одном из магазинов на Центральном рынке Кишинева.

"Это те продукты, которые покупают потребители в одном из магазинов на Центральном рынке в Кишиневе. Несмотря на то, что Агентство по продовольственной безопасности сообщает о задержания продуктов, констатируем, что предпринятых мер недостаточно", - отметили в структуре.

В ведомстве также предположили, что, "возможно, у некоторых экономических агентов есть "пропуск" для того, чтобы травить население Молдовы".

"Покупатель, который отправил нам эти фотографии, не может требовать назад свои деньги за опасные продукты, потому что он не сохранил чек. Будьте внимательны кому отдаете деньги и какие продукты покупаете. Требуйте и сохраняйте чек", - отметили в центре по защите прав потребителей.

Рыбный скандал

С 20 августа по 4 октября в республику импортировали 73 партии зараженной паразитами замороженной рыбы.

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"В противоречии с местным законодательством лаборатория не проинформировала агентство продовольственной безопасности о выявленных нарушениях. Таким образом, все партии получили ветеринарный сертификат и право на импорт, а также на продажу непригодной рыбы на нашем рынке", - заявила ранее молдавский премьер Майя Санду.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Позже Национальное агентство продовольственной безопасности начало служебное расследование, за которым последовали отставки, многочисленные рейды и отчеты.

К примеру, всего за неделю инспекторы Агенства проверили 553 образовательных учреждения, 13 больниц, 8 приютов, 11 продуктовых складов, 36 агропродовольственных рынка и 13 учреждений для детей с ограниченными возможностями. Специалисты обнаружили нарушения со стороны как поставщиков, так и администрации учреждений или ответственных за прием продуктов, используемых для питания детей.

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Показательно, что изъяли сотни килограммов испорченной рыбы и других видов продтоваров, непригодных для употребления в пищу.

Лабораторные анализы показали, что самой богатой на паразитов рыбой оказались хек, сельдь и скумбрия. Больше всего положительных тестов пришлось на импорт из Испании, Норвегии и Исландии.

Агентство продовольственной безопасности продолжит строго проверять ввозимую рыбу.

"Согласно местному и международному законодательству, вся ответственность за размещение продуктов на рынке лежит на экономических агентах", - сообщила исполняющий обязанности главы Национального агентства продовольственной безопасности Элла Малай.

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