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Общество

Самый точный прогноз погоды: как долго продержится теплая осень

Общество
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Тема:
Погода в Молдове (881)
26 0 0
Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Последние теплые выходные, и осень окончательно вступает в свои права. В субботу в Молдове установится переменная облачность. Осадков не предвидится. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +6 до +9 градусов, а днем в среднем будет +16, +19 градусов по Цельсию.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
Новый "желтый код": о чем предупреждают молдавские синоптики

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Кроме того, до 12.00 продолжает действовать "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

В последующие два дня погода и температурный режим существенно не изменятся. А вот в последние три дня октября ожидается похолодание. Если 29 октября дневной максимум составит +14, +17 и кратковременные слабые дожди на севере республики, то в предпоследний день месяца синоптики обещают уже +9, +12, а 31 октября - лишь +6, +9, правда без осадков. В пятницу, 1 ноября, погода будет такой же, что и накануне, но с кратковременными слабыми дождями на севере страны.

Праздники и народные приметы

В этот принято в православной церкви почитают Иверскую икону Пресвятой Богородицы, которая также известна как Привратница или Вратарница. Она считается чудотворной и, согласно преданию, была написана евангелистом по имени Лука. Сейчас икона хранится на территории Иверского монастыря в Греции на священной горе Афон. Считается, что этой иконе надо молиться для защиты от пожаров и других несчастий.

Люди верили, если петух кукарекает в необычное для него время, то погода скоро изменится. Считалось, если облака быстро бегут по небу с южной стороны, то погода испортится.

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Тема:
Погода в Молдове (881)

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