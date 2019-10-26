Сюрприз от примэрии Кишинева на выходные: как ездит общественный транспорт

Сразу 16 маршрутов общественного транспорта изменены на эти выходные. В столичной администрации пояснили, почему пришлось пойти на такие меры.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В Кишиневе 26-27 октября приостановлено движение транспорта на перекрестке улиц 31 Августа 1989 года и митрополита Г. Бэнулеску-Бодони. Об этом предупредили в примэрии (мэрии) столицы.

"Такие меры предприняты в связи с проведение работ по реабилитации инженерных сетей в исторической части города", - пояснили в столичной администрации.

В связи с этим изменены 16 маршрутов общественного транспорта.

Так, троллейбусы №4 в направлении Буюкан курсируют с бульвара Штефана чел Маре по улицам И. Крянгэ, В. Белинского, В Лупу и далее по установленному маршруту.

Маршрут троллейбусов №7 и №10 укорочен до улицы Албишоара (остановка "Цирк").

Троллейбусы №12 будут ездят с улицы митрополита Г. Бэнулеску-Бодони по бульвару Штефана чел Маре, улицам М. Витязул, Петриканы, Каля Орхеюлуй, бульвару Ренаштерий, Б. Воевод, А. Руссо и далее по установленному маршруту.

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А троллейбусы №24 следуют с улицы митрополита Г. Бэнулеску-Бодони по бульвару Штефана чел Маре, улице Каля Ещилор, бульвару Штефана чел Маре, улицам А. Щусева, К. Стере, М. Когэлничану, С. Лазо, А. Матеевича и далее по установленному маршруту.

Маршрут троллейбусов №25 изменился следующим образом: с улицы митрополита Г. Бэнулеску-Бодони по бульвару Штефана чел Маре, улицам М. Витязул, Петриканы, Каля Орхеюлуй и далее по установленному плану.

Троллейбусы №29 ездят с улицы митрополита Г. Бэнулеску-Бодони по бульвару Штефана чел Маре, улицам М. Витязул и далее по установленному маршруту.

Троллейбусы №30 и №31 следуют с бульвара Штефана чел Маре по улицам В. Александри, Букурешть, А. Пушкина, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленному плану.

Маршрут троллейбусов №32 сокращен до улицы Колумна.

Автобусы №11 курсируют с бульвара Штефана чел Маре по улицам В. Александри, Букурешть, митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному плану.

Маршрут автобусов №26 изменился следующим образом: в направлении Рышкановка – с бульвара Штефана чел Маре по улицам А. Пушкина и далее по установленному плану.

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Микроавтобусы №101, 103 и 188 следуют с улицы 31 Августа 1989 года по улицам С. Лазо, Букурешть и далее по установленному маршруту.

А микроавтобусы №129 ездят с улицы С. Лазо по улицам Букурешть, митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

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