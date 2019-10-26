Ветер с моря дул: как долго продержится туман в Молдове

На протяжении двух недель в Молдове стоит густой туман. В некоторых случаях видимость на дорогах достигает 50-ти метров. Полиция призывает автолюбителей быть предельно внимательными. А врачи напоминают, что в такую погоду стоит обратить внимание на собственные давление.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Густой туман в Молдове продержится вплоть до понедельника. Об этом сообщила заместитель директора метеорологического центра Татьяна Дабижа.

Ожидается, что 28 октября небо прояснится, однако теплые дни уже не вернутся.

"Туман появился в следствие юго-восточного ветра, который дует со стороны Черного моря. Он приносит влажные массы, которые ночью превращаются в конденсат", - пояснила метеоролог.

До конца недели характер погоды существенно не изменится. Таким образом, желтый уровень метеоопосности планируется продлить вплоть до конца выходных. Это значит, что метеочувствительным людям следует внимательно относиться к собственному здоровью.

Как рассказала врач-терапевт Ирина Гуменная, среди метеочувствительных граждан особняком стоят те, кто не ощущает симптомов высокого давления. Обычно это - головная боль, тошнота, головокружение, мелькание мушек в глазах.

"Человек, который имеет высокие цифры давления и не чувствует этого, он работает в полную силу. Испытывает как физическую нагрузку, так и эмоциональный стресс. Если в такой ситуации нет приема медикаментов, самый худший вариант - это летальный исход", - отметила Гуменная.

Врач напомнила, что гипертоникам и метеочувствительным людям в туманную погоду надо соблюдать режим работы и отдыха, вовремя обращаться к медикам в случае недомогания, а также принимать лекарства, прописанные лечащим врачом. Важно не забывать о том, что умеренные прогулки на свежем воздухе способствуют укреплению организма.

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