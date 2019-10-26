Сверим часы: Молдова в ночь на воскресенье переходит на зимнее время

Спать на час дольше: жители республики переводят стрелки часов этой ночью: как не ошибиться в этой процедуре, а также о советах врачей читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. В ночь на воскресенье, 27 октября, Республика Молдова переходит на зимнее время. Стрелки часов надо будет перевести на час назад.

Переход осуществляется в последнее воскресенье октября по предложению Европейской экономической комиссии ООН и стран, входящих в европейское сообщество.

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В этом году переход на зимнее время выпал на ночь с 26 на 27 октября. Стрелки часов переводятся на один час назад ровно в 03.00.

После предыдущего перехода на летнее время Кишинев и Москва в течение семи месяцев жили в одном часовом поясе. Теперь разница в один час снова вернется.

Кто первым начал переводить часы?

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года. В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192. Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.

Споры вокруг влияния на человека перевода часов ведутся давно. Скептики утверждают, что смена времени на "зимнее" или "летнее" приводит к социально обусловленной стресс-реакции как у здоровых, так и у больных людей, повышению общей заболеваемости, увеличению количества ДТП и травм на рабочем месте.

Именно поэтому некоторые страны (среди них — Россия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Китай и Япония) отказались от перевода стрелок часов весной и осенью.

Что говорят специалисты

С переходом на зимнее время сокращается световой день, что сказывается на работе центральной нервной системы. В связи с дефицитом солнечного света у человека появляется повышенная утомляемость и сонливость. Кроме того, из-за искусственного освещения сильнее устают глаза.

Длинная ночь может негативно влиять на ослабленный организм, поэтому врачи советуют уделять особое внимание физическим нагрузкам, прогулкам на свежем воздухе и контрастному душу.

Если следовать рекомендациям, организм будет готов противостоять вирусным заболеваниям, характерным для холодного периода года.

Врачи советуют не пренебрегать пешими прогулками, даже в темноте и в дождливую погоду. При этом физические нагрузки на свежем воздухе должны быть умеренными, иначе можно вспотеть и подхватить вирус. Для сохранения бодрости в зимний период необходимо уделять большее внимание физической активности в помещении.

"Для того, чтобы избежать "зимней спячки", нужно делать зарядку по утрам и принимать контрастный душ. Эти действия сохранят тонус мышц. Нельзя забывать о том, что квартиру нужно регулярно проветривать", — отметила в интервью Sputnik врач Вера Мокану.

По словам врача, длинная ночь влияет на ослабленный организм, поэтому необходимо постоянно заботиться о поддержании иммунитета.

При этом Мокану советует не увлекаться медикаментозными препаратами, а обратить внимание на дары природы — чаи из травяных сборов и фрукты, которые продаются в молдавских магазинах и на рынках.

"В наше время мы спим на 25% меньше, чем наши дедушки и бабушки, мы поменяли сон на различные вечерние развлечения и действия. Это одна из причин недосыпания. Но если человек ночью спит достаточно долго, то в дневной сиесте он нуждается только если он болен или восстанавливается после болезни. Если здоровый человек никогда не спал днем и вдруг стал нуждаться в дневном сне, нужно искать причину, это может быть проблемой", - разъяснил корреспонденту Sputnik Молдова сомнолог Андриан Лупушор.

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