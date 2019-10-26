На вес золота: картофель в Молдове может подорожать

Сезон уборки урожая в Молдове завершился совсем недавно, а Минсельхоз уже опасается дефицита картофеля. Цены на этот продукт начинают удивлять: в некоторых супермаркетах килограмм мытого и фасованного картофеля стоит более 20 леев.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Низких цен на картошку в этом году ждать не стоит. Как отметили производители на специальном совещании в министерстве сельского хозяйства, на урожайность повлияла погода.

В апреле было холодно, температура на поверхности земли держалась на уровне 3-4 градусов. Некоторые отечественные хозяйства вместо запланированных 36-ти тонн с гектара собрали 25 тонн. Холода подвели не только молдавских аграриев. По их словам, в Польше и на Украине тоже собрали ниже запланированного. На Украине оптовая цена картофеля сейчас составляет 14-15 гривен за килограмм. Молдавские производители призывают власти обратить внимание не только на текущую ситуацию, но и на состояние отрасли в целом.

"Мы убили индустрию за несколько лет… "

По данным Национального бюро статистики в 2018-м объем урожая картофеля сократился на 13%, составив почти 175 тысяч тонн.

Как отметил на встрече с производителями начальник управления министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий Шарбан, потребность населения в этом продукте составляет 300-330 тысяч тонн.

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Казалось бы, у отечественных аграриев есть резервы для наращивания производства. Но ситуация в отрасли складывается противоположным образом. Производители картофеля сворачивают бизнес.

Как рассказал журналистам Sputnik Ион Арману, руководитель одного из крупнейших предприятий, расположенного в Бричанах, за последние годы посевные площади в его хозяйстве сократились более чем вдвое.

"С 2013 года и до сегодняшнего дня мы испытываем нехватку воды для полива. Да, рядом есть водоемы, но у нас нет к ним доступа. Они отданы рыболовам. Картофель без воды нельзя выращивать. Это – первая причина, по которой сокращаются площади", - отметил Арману.

Он также подчеркнул, что сейчас цены на картофель диктует импорт. Самим же выращивать клубни для зарубежного потребителя молдавские аграрии не торопятся. Во-первых, высока конкуренция со стороны Украины, которая является крупным поставщиком картофеля за рубеж. Румыния также не готова принимать этот товар из Молдовы.

"Экспорт в Румынию невозможен. Они нас разворачивают на таможне. Даже не смотрят в нашу сторону. У них есть подозрения, что наша картошка заражена. Зато к нам можно все вести, как в помойную яму. Мы убили индустрию всего за несколько лет", - возмутился собеседник.

Импорт запретят?

Один из крупнейших импортеров картофеля в Молдову - Республика Беларусь. Минувшей весной Национальное агентство продовольственной безопасности (НАПБ) обнаружило в 24-х партиях бактерию, которая по молдавскому законодательству является карантинной, а по белорусским нормам ее наличие допустимо. После того, как Агентство настояло на возврате товара в страну отправления, цены на картошку в Молдове взлетели. Во избежание дальнейших неприятностей обе стороны договорились о том, что белорусские власти к 1 ноября текущего года предоставят Молдове список своих производителей, у которых карантинная бактерия не найдена.

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Как заявил заместитель начальника управления международной торговли при НАПБ Виорел Кетрарь, ведомство пока не останавливает на границе грузовики с импортной картошкой, хотя продолжает в плановом порядке брать образцы на анализ.

"Так не может долго продолжаться, потому что анализы во многих случаях дают положительный результат. Думаю, что мы продлим наш мониторинг до 1 ноября и выявим производителей, которые ввозят эту бактерию вместе с картошкой. Нам надо принять решение. Или мы исключаем эту бактерию из списка карантинных, что делать не желательно, или запрещаем импорт от производителей, которые отправляют нам зараженные партии", - заявил Кетрарь.

Их мало, и они требуют поддержки

Более строгие фильтры для импортного картофеля будут на руку отечественным производителям. Однако они сами признаются, что этой меры недостаточно, чтобы возродить индустрию Молдове. Фермеры просят у государства субсидии на семенной материал, а также доступа к источникам влаги.

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Минсельхоз, в свою очередь обещает пересмотреть регламент, регулирующий вопросы орошения. В то же время власти призывают производителей объединяться - консолидировать земли, вкладываться сообща в покупку холодильного оборудования и линий по переработке.

"Если мы объединимся, это нас мобилизует к тому, чтобы защищать отрасль. А так получается, что мы - аграрная страна и вынуждены импортировать сельхозпродукцию", - отметил Шарбан.

Чиновники также напомнили производителям, что они могут воспользоваться субсидиями на страхование рисков, для ирригационных систем и др.

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