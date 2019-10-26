В Кишиневе появился новый памятник: что о нем надо знать

Необычное и полное тайн искусство: в молдавской столице появился армянский хачкар – этого события ждали все армяне, проживающие на территории республики.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. В Кишиневе открыли Хачкар - это вид армянских архитектурных памятников, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово "хачкар" образовано из армянских корней "хач" — "крест", и "кар" — "камень".

На территории Армении насчитывается несколько тысяч хачкаров, каждый из которых отличается своим неповторимым узором. Однако объединяет их единый стиль.

Открытия хачкара в Молдове армяне, проживающие на территории республики, ждали давно. Памятник в столице установлен недалеко от пересечения улиц Армянская и Букурешть. Его воздвигли при поддержке посольства Армении в Молдове и армянской общины.

Советник президента Молдовы Игоря Додона по вопросам образования, культуры и исследований Корнелиу Попович напомнил, что Хачкар внесен в список ЮНЕСКО как памятник культурному наследию человечества.

"В Молдове впервые открыли такой памятник, несмотря на то, что армяне на этой территории живут на протяжении многих веков. Они создавали и защищали нашу страну", – сказал Попович.

Он выразил надежду, что отношения между молдавским и армянскими народами будут только крепнуть.

Депутат парламента от фракции социалистов Гайк Вартанян отметил, что Хачкар символизирует армянскую нацию.

"Это памятник, который символизирует христианскую веру. Это памятник, который символизирует дружбу христианских народов, молдавского народа и армянского", - сказал Гайк Вартанян.

Парламентарий рассказал об истории Хачкара, добавив, что такие памятники установлены и в других странах мира.

"Армяне, которые приняли христианство в 301 году на государственном уровне, возводили кресты из дерева. Однако недруги, которым не нравилось, что армяне распространяют Слово Божие по всему миру, сжигали кресты. Поэтому армяне стали делать кресты из камней", - добавил он.

Председатель армянской общины в Молдове Эдуард Алхазов отметил, что хачкар – это памятник армянской культуры. По его словам, искусство их изготовления очень интересное.

"Это искусство достигло больших высот. Появились целые школы, которые, конечно, имеют общее, но все-таки различаются. И этих школ несколько", - сказал Алхазов.

По его словам, хачкары можно встретить в разных частях мира. К примеру, он нашел в музее в Вашингтоне хачкар 13 века. Также ему встречались такие памятники в Афинах, в Брюсселе, в Нью-Йорке, в Санкт-Петербурге там, где есть армянские церкви и кладбища.

Вице-председатель фракции социалистов в мунсовете Кишинева Александр Одинцов выразил надежду, что и в Армении будет установлен монумент в знак молдавско-армянской дружбы и как символ молдавской культуры.

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