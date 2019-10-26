Такой Майю Санду еще не видели: как молдавский премьер вышла к прессе - фото

Джинсы, кроссовки и спортивная куртка яркого цвета. Объяснение, почему глава молдавского кабмина сменила строгий стиль в одежде спортивному, довольно простое.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду, члены кабмина и сотрудники Госканцелярии на день отказались от строгих офисных костюмов и предпочли спортивный стиль одежды.

Команда правительства Санду поработала в субботу совсем не так, как они привыкли это делать в уютных служебных кабинетах.

Вооружившись лопатами, они приняли участие в высаживании деревьев. Эта акция прошла в рамках национальной кампании "Дерево для нашего долголетия" в День озеленения.

"Решение проблем окружающей среды - приоритет для правительства и, в частности, увеличение числа площадей лесонасаждений", - уточнили в кабмине.

Санду и ее коллеги засадили порядка двух гектаров саженцев дуба на участке близ села Вэсиены Яловенского района.

Премьер, которая всегда отдает предпочтение женственному стилю, в этом случае обратилась к спортивному, выбрав яркие цвета в одежде.

Кампания "Дерево для нашего долголетия" проводится уже 24 раз. Ее цель заключается в мобилизации гражданского общества, сотрудников бюджетных и частных предприятий выйти на озеленение страны. Акция продлится несколько недель. В этом году государственное агентство Moldsilva заготовило 14 миллионов саженцев 60 видов деревьев.

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