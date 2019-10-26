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Охотники

Что должны знать охотники в Молдове - специальное заявление Moldsilva

© Sputnik / Егор Еремов
Общество
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Sputnik Молдова

В этом году общий предел отстрела кабанов составляет 1138 голов, стоимость лицензии на охоту составит 2500 леев, но еще 1000 леев нужно заплатить за "входной билет".

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Агентство лесного хозяйства Moldsilva выступило с обращением для охотников республики. Со второго ноября в Молдове открывается сезон охоты на кабанов.

В агентстве напомнили, что "лесной билет" (для участия в охоте) обойдется в тысячу леев. Заявители должны иметь охотничий билет с голограммой, действительной на 2019 год, кроме того стоимость лицензии на отстрел кабана составит 2500 леев.

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Охотники должны пройти инструктаж, а также ознакомиться с правилами. Только после всех этих процедур  стороны вместе выберут время и территорию, на которой будет проходить охота.

В ноябре она охоту можно выходить 2-3; 9-10; 16-17; 23-24; 30. В декабре: 01; 07-08; 14-15; 21-22; 28-29.

В этом году общий предел отстрела кабанов составляет 1138 голов.

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