В Рыбнице разбирались, влияет ли на экологию работа крупных предприятий

Проверки на уровень выбросов и загрязнения воздуха прошли два крупных предприятия города – Молдавский металлургический завод и Рыбницкий цементный комбинат.

ТИРАСПОЛЬ, 27 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Экологические проверки двух градообразующих предприятия Рыбницы - Молдавского металлургического завода(ММЗ) и Рыбницкого цементного комбината (РЦК) не выявили серьезных нарушений. Об этом рассказал глава мин экономразвития региона Сергей Оболоник на выездной встречи правительственной делегации.

"На источнике выбросов - труба ММЗ, было проведено 8 отборов и превышений норм предельно допустимых выбросов не обнаружено. Также не установлено превышения загрязняющих воздух веществ. Их концентрация в отобранной пробе составила 17 миллиграмм на метр кубический, максимальная - 39 при нормативе в 56", - отметил он.

При проверке Рыбницкого цементного комбината (РЦК) были выявлены незначительные нарушения.

"Однако они не приводят к нарушению установленных норм загрязненности. Заводом они будут устранены в ближайшее время", - подчеркнули в правительственной пресс-службе.

На источниках выбросов концентрация вредных веществ на цементном заводе составила: на печи обжига - средняя концентрация 41 миллиграмм на метр кубический, максимальная 50 при нормативе 56, а на цементной мельнице - средняя цифра 38, максимальная 41 при установленном нормативе в 180 миллиграмм на метр кубический.

Экологи считают, что беспокоится не о чем

Начальник госслужбы экологического контроля Василий Сотников уверен: беспокоится жителям Рыбницы сегодня не о чем.

Нарушения есть, но они некритические – уверяют предприниматели

"Предприятия проходят ежегодный экоконтроль. Также там есть собственные, аккредитованные лаборатории. Они делают заборы воздуха и пробы. Ежедневно гидрометцентр дважды проводит заборы воздуха. В этом году 4 тысячи проб воздуха на все показатели. И только один показатель был превышен в сентябре на 20%. Это была концентрация пыли", - отметил Сотников.

На заводах проводятся различные экологические мероприятия и закупается соответствующее оборудование. Например, ММЗ в 2018 году создал цех эксплуатации природоохранного оборудования. Одна из целей его – это наработка программы в вопросах экологии. Программа была подготовлена и рассчитана с 2019 по 2026 годы.

"В этом году была проверка экологов на заводе и превышения норм не зафиксировано. Все оборудование работает в пределах тех норм, которые допустимы. И на заводе делается очень много параллельно с это программой – это вопросы озеленения, в которых очень многое меняется", - рассказал гендиректор ММЗ Сергей Корнев.

По словам директора РЦК Максима Дзидзверга, сокращения выбросов значительно сократились благодаря проведенной модернизации предприятия. Планируют продолжать установку различных фильтров очистки. Проект модернизации рассчитан на 5 лет. Вложения предполагают около 40 млн долларов.

"Всякие процессы модернизации не мыслимы без усовершенствования экологического оборудования. Мы прошли за два года 5 проверок экослужбы. Нарушения выявлялись, но мы старались принимать оперативные меры, чтобы снизить выбросы в атмосферу. Хотя таких нарушений, которые бы серьезно подорвали авторитет комбината, нет", - сказал он.

А у общественников свое мнение

Несмотря на положительные заключения со стороны экологической службы и самих предприятий, рыбницкие общественники уверены – проблему стоит проанализировать со всех сторон. Они считают, что необходимо выслушать и мнение медицинского сообщества, узнать статистику и принять меры. Также считают целесообразным ввести посты общественного контроля на промышленных предприятиях региона.

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