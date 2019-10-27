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Пенсионеры

Мигранты из Молдовы, трудившиеся в этой стране, смогут получать пенсию

CC0 / Pixabay / zstupar
Общество
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Sputnik Молдова

По соглашению, заключенному между двумя странами, оба государства будут выплачивать пенсию, рассчитанную пропорционально периодам страхования, осуществляемым на собственной территории.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Граждане Молдовы, законно работавшие в Республике Беларусь или проживающие на территории этого государства, смогут получать социальные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной кассы социального страхования.

Деньги
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По соглашению, заключенному между двумя странами, оба государства будут выплачивать пенсию, рассчитанную пропорционально периодам страхования, осуществляемым на собственной территории. Выплаты перечислят на территорию государства, где проживает ее получатель.

Согласно принципу пропорциональности Молдова и Республика Беларусь рассчитают и оплатят пенсии за периоды деятельности на своей территории после 31 декабря 1991 года. За периоды деятельности до 31 декабря 1991 года, осуществляемые на территории бывшего СССР, пенсия устанавливается и выплачивается государством, на территории которого человек проживал на момент подачи заявления на получение пенсии.

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"Документ предусматривает предоставление пенсий по возрасту, по инвалидности, вызванной в последствии общего заболевания, а также пенсии по случаю потери кормильца, пенсий и пособий по инвалидности в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. День будут выплачиваться по месту жительства в валюте этого государства", - отметили в ведомстве.

Претендовать на такие выплаты смогут трудовые мигранты из Молдовы и Республики Беларусь, которые осуществляют или осуществляли законную трудовую деятельность и/или проживают на территории одного из подписавших соглашение государств.

Соглашение вступит в силу после выполнения внутренних процедур по его ратификации.

В настоящее время, как сообщает Национальная касса социального страхования, у Молдовы заключены 12 соглашений в области социальной безопасности с Австрией, Бельгией, Болгарией, Чехией, Эстонией, Германией, Литвой, Люксембургом, Польшей, Португалией, Румынией и Венгрией. Соглашение, подписанное с Турцией, вступит в силу после ратификации документа обеими странами.

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