Мигранты из Молдовы, трудившиеся в этой стране, смогут получать пенсию

По соглашению, заключенному между двумя странами, оба государства будут выплачивать пенсию, рассчитанную пропорционально периодам страхования, осуществляемым на собственной территории.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Граждане Молдовы, законно работавшие в Республике Беларусь или проживающие на территории этого государства, смогут получать социальные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной кассы социального страхования.

По соглашению, заключенному между двумя странами, оба государства будут выплачивать пенсию, рассчитанную пропорционально периодам страхования, осуществляемым на собственной территории. Выплаты перечислят на территорию государства, где проживает ее получатель.

Согласно принципу пропорциональности Молдова и Республика Беларусь рассчитают и оплатят пенсии за периоды деятельности на своей территории после 31 декабря 1991 года. За периоды деятельности до 31 декабря 1991 года, осуществляемые на территории бывшего СССР, пенсия устанавливается и выплачивается государством, на территории которого человек проживал на момент подачи заявления на получение пенсии.

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"Документ предусматривает предоставление пенсий по возрасту, по инвалидности, вызванной в последствии общего заболевания, а также пенсии по случаю потери кормильца, пенсий и пособий по инвалидности в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. День будут выплачиваться по месту жительства в валюте этого государства", - отметили в ведомстве.

Претендовать на такие выплаты смогут трудовые мигранты из Молдовы и Республики Беларусь, которые осуществляют или осуществляли законную трудовую деятельность и/или проживают на территории одного из подписавших соглашение государств.

Соглашение вступит в силу после выполнения внутренних процедур по его ратификации.

В настоящее время, как сообщает Национальная касса социального страхования, у Молдовы заключены 12 соглашений в области социальной безопасности с Австрией, Бельгией, Болгарией, Чехией, Эстонией, Германией, Литвой, Люксембургом, Польшей, Португалией, Румынией и Венгрией. Соглашение, подписанное с Турцией, вступит в силу после ратификации документа обеими странами.

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