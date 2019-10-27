Откуда Молдова берет деньги: за счет чего и кого живет страна

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В сентябре этого года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил порядка 100 миллионов долларов США. Это немного превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Впрочем, с начала года молдавские трудовые мигранты переслали домой меньше денег.

По-прежнему лидером по денежным переводам в Молдову остается Россия - в сентябре сумма трансфертов достигла порядка 21 миллиона долларов.

Второе место по объему переводов из-за рубежа уже традиционно занимает Израиль, откуда за сентябрь перечислили чуть больше 18 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Италия, из которой переслали порядка 12 миллионов долларов. Из США в Молдову поступило 8,41 миллиона долларов. В топ-5 также попала Германия, откуда перевели 8,36 миллиона долларов.

Самая популярная валюта, в которой наши соотечественники пересылают домой деньги , - евро. Также пользуются спросом доллары и российские рубли.

За январь-сентябрь 2019-го общий объем денежных переводов немногим превысил 900 миллионов долларов, а это на 5,5% меньше, чем за такой же период предыдущего года.

В Нацбанке подчеркивают, что денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

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На одни переводы из-за рубежа надеяться нельзя

Эксперты неоднократно обращали внимание, что Молдова зависит от денежных переводов. Согласно статистике, в Молдове наиболее зависимы от трансфертов из-за границы жители сельской местности. Значительная часть их доходов состоит как раз из денег, отправленных родственниками, которые трудятся на заработках за рубежом. Впрочем, рассчитывают на заграничные поступления и горожане.

Наиболее серьезная проблема для Молдовы заключается в продолжающемся массовом оттоке населения. Специалисты приводят данные, что ежедневно нашу страну покидают 106 человек.

"Методик подсчета объемов миграции очень много. И наше государство очень сильно зависит от переводов денежных средств мигрантов, рискну сказать, что долгие годы государство паразитирует на этом. Но при этом государство не озабочено учетом и изучением этого явления", - заявил в комментарии радиостудии Sputnik социолог Василий Кантаржи.

Эксперт уверен, что до сих пор никто не может назвать даже примерное число граждан Молдовы, находящихся за границей.

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"Миграция, безусловно, в длительной перспективе окажет колоссальное влияние на развитие нашего государства. И очень хочется надеяться, что новые власти займутся этим вопросом. Потому что на данном этапе очень мало серьезных и обширных исследований, да и проводились они лет 15 назад. Более того, нет комплексных методик по учету количества мигрантов", - отметил социолог.

Кантаржи уверен, что число уехавших граждан Молдовы огромно. "Много лет я отрицал тот факт, что за рубежом находится миллион молдавских мигрантов, но сейчас полагаю, что их число уже приблизилось или превысило это цифру", - считаю собеседник.

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