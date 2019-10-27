Молдаване богаты, но не знают об этом - данные Credit Suisse Research Institute

Молдова не на последнем месте в Европе по показателям богатства на душу взрослого человека, но все-таки входит антитоп "золотого" рейтинга.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Средний уровень богатства на душу взрослого человека в Молдове существенно вырос за 19 ле. Если в начале нулевых этот показатель приравнивался к 981 долларам США, то в 2019 году - 12 тысяч 804 доллара. Такие данные приводятся в докладе исследовательской структуры Credit Suisse Research Institute.

Показатель ВВП на душу населения в республике в нынешнем году, согласно информации этого же отчета, составил около 3,7 тысячи долларов.

По данным исследования, у Украины показатель богатства на одного взрослого человека составляет всего порядка девяти тысяч долларов, а ВВП на душу населения в этой стране приравнивается к 3,7 тысячи долларов.

В Румынии показатель богатства составляет свыше 43 тысяч долларов на человека, а ВВП на душу населения - более 15,5 тысячи долларов.

Средний уровень богатства на душу взрослого человека в России достиг 27 с лишним тысяч долларов. А на первом месте, разумеется, Швейцария, где этот показатель превысил 560 тысяч долларов.

Совокупное мировое благосостояние за год (с начала июля 2018 по конец июня 2019 года), по подсчетам Credit Suisse, выросло на 2,6% - до 360,6 триллиона долларов, а средний уровень богатства на душу взрослого человека - на 1,3%, до 70 тысячи 850 долларов.

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