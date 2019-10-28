11:30 28 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.49
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.70
Поиск
Стройка

Подсчитано, кто кормит всю Молдову: без мигрантов был бы коллапс

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
15410
Sputnik Молдова

Молдавские трудовые мигранты являются настоящими героями для экономики своей страны и для ее жителей - финансовые перечисления родственникам из-за рубежа исчисляются десятками миллионов долларов и евро.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Если провести арифметический расчет, можно прийти к средним показателям - ежемесячно граждане нашей страны, которые трудятся за рубежом, перечисляют на родину порядка 95-100 миллионов долларов США. 

Большая часть переводов от молдавских трудовых мигрантов поступила из Европейского Союза - около 45%, на долю стран СНГ приходится порядка 22%, других государств - 32%.  

Больше всего денег перечисляют наши сограждане из Российской Федерации - более 20 миллионов долларов США ежемесячно, из Израиля поступает за 30 дней порядка 18-19 миллионов, из Италии - около 12 миллионов.

Самая популярная валюта, в которой в Молдову пересылают деньги, — евро.

Вулкан Этна
© AFP 2019 / Marie-Laure MESSANA
Молдавским гастарбайтерам на заметку: на Сицилии продают дома за один евро

На втором месте расположился доллар, следом — российский рубль.

По данным НБМ, общая сумма денежных средств, переведенных в страну физическими лицами в 2018 году, составила 1,199 миллиарда долларов.

Молдова в рейтинге богатства: каковы позиции страны в сравнении с соседями>>>

Деньги, которые поступают в страну от физических лиц из-за границы, продолжают оставаться основным источником валютных вливаний в Молдову, составляя до 20 процентов ВВП в течение последних 15 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В 2018 году гастарбайтеры перевели в Молдову почти миллиард долларов
Молдавским гастарбайтерам на заметку: на Сицилии продают дома за один евро
Гастарбайтер рассказал, сколько зарабатывают молдаване в Великобритании
Теги:
Молдова, бюджет, валюта, перечисления, мигранты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девять самых дорогих люксовых брендов в мире
Слово оккупанты смывают с памятника Освободителям Риги
Слово "оккупанты" смывают с памятника Освободителям Риги - видео
Местные выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах
Выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться