Подсчитано, кто кормит всю Молдову: без мигрантов был бы коллапс

Молдавские трудовые мигранты являются настоящими героями для экономики своей страны и для ее жителей - финансовые перечисления родственникам из-за рубежа исчисляются десятками миллионов долларов и евро.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Если провести арифметический расчет, можно прийти к средним показателям - ежемесячно граждане нашей страны, которые трудятся за рубежом, перечисляют на родину порядка 95-100 миллионов долларов США.

Большая часть переводов от молдавских трудовых мигрантов поступила из Европейского Союза - около 45%, на долю стран СНГ приходится порядка 22%, других государств - 32%.

Больше всего денег перечисляют наши сограждане из Российской Федерации - более 20 миллионов долларов США ежемесячно, из Израиля поступает за 30 дней порядка 18-19 миллионов, из Италии - около 12 миллионов.

Самая популярная валюта, в которой в Молдову пересылают деньги, — евро.

На втором месте расположился доллар, следом — российский рубль.

По данным НБМ, общая сумма денежных средств, переведенных в страну физическими лицами в 2018 году, составила 1,199 миллиарда долларов.

Молдова в рейтинге богатства: каковы позиции страны в сравнении с соседями>>>

Деньги, которые поступают в страну от физических лиц из-за границы, продолжают оставаться основным источником валютных вливаний в Молдову, составляя до 20 процентов ВВП в течение последних 15 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK