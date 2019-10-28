Суммы, которые заставят молдавских гастарбайтеров массово возвращаться домой

Средний ежемесячный доход в 1000 евро, а примерно столько зарабатывают наши гастарбайтеры в Европе, только поначалу удовлетворяет трудовых мигрантов.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Выходцы из Молдовы, работающие за рубежом, экономят на чем могут, чтобы из скудного, по европейским меркам, заработка в 1000-1200 евро хоть что-то отправить домой.

Тысяча евро – это не много для Европы, утверждают молдавские экономисты. В Италии наши сограждане зарабатывают от 800 до 1000 евро. В первое время, конечно, людям кажется, что это большая зарплата, потому что половину денег они могут отправлять домой. Но первое время люди живут в очень стесненных условиях, по два-три человека в одной квартире, чтобы сэкономить. Но со временем они стремятся изменить ситуацию.

Освоившись на чужбине и глядя на безбедную жизнь, рано или поздно приходит желание стать ее частью.

Демографы называют этот процесс ассимиляцией, когда социум теряет свои отличительные черты и заимствует их у другой части.

Проще говоря, люди больше не могут терпеть общежития, они хотят машину, как у коренного жителя, соответствующее медицинское обслуживание и развлечения по вечерам. Если они начинают снимать жилье, то им приходится платить за это 500-600 евро. Добавляются и другие расходы.

Чтобы вернуть людей, надо создать им такие условия, чтобы в их распоряжении было столько же средств, сколько у них остается в Европе. К тому же, на родине есть и жилье, да и сама жизнь дешевле, чем в "старой Европе".

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Чтобы развивать уровень зарплат, уверены некоторые молдавские экономисты, необходимы инвестиции и промышленные зоны, нам надо расширить международные рынки. Если руководство страны сконцентрируется на этих задачах, то можно будет создать новые рабочие места нашим гражданам, чтобы они получали такие зарплаты.

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