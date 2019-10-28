Пока вы спали: снос постройки в центре Кишинева, книга Горбачева

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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. В историческом центре Кишинева начался снос незавершенной постройки, сообщает logos.press.md.

Речь идет об объекте, который расположен по улице Петру Мовилэ, 23/4. Он простоял почти десять лет. В свое время трехэтажное здание должно было стать офисно-коммерческим центром. Возводила его строительная компания Mеcontec – ZZ, сдать в эксплуатацию его предполагалось в 2010 году. На момент приостановления работ здание было готово на 85%, были выполнены конструктивные элементы, кровля, перегородки, смонтированы витражи.

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По какой причине работы были остановлены неизвестно, но с тех пор объект долгие годы стоял незавершенным, постепенно разрушался, зарастал кустарником.

Горбачев заявил о необходимости демократизации ООН

Экс-президент СССР Михаил Горбачев уверен в необходимости серьезной демократизации международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, чтобы их руководство было более представительным и отражало различные взгляды, а сами структуры стали более открытыми для контроля общества.

Книга Горбачева "Что поставлено на карту: будущее глобального мира" вскоре поступит в продажу в России, сообщает РИА Новости.

По мнению бывшего советского лидера, главной проблемой будущего глобального мира станет вопрос, как обеспечить его разумную управляемость.

"Пока не видно, в каких формах она может осуществляться. Ни политические лидеры, ни граждане не готовы поддержать лозунг "мирового правительства". Много критики обращено в адрес существующих институтов мирового сообщества – в частности, ООН и всей системы ее организаций. Их упрекают в слабости, неэффективности", - пишет Горбачев в своей новой книге.

Однако ООН, по его убеждению, "всегда будет сильна и эффективна настолько, насколько этого хотят ее государства-члены".

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"Это аксиома. А вывод из этой аксиомы: необходимо всерьез заняться демократизацией международных организаций. Они должны стать более открытыми для контроля общественности, более прозрачными и более отзывчивыми к нуждам простых людей", - заявляет политик.

Он считает, что их руководство "должно быть более представительным, плюралистичным". "При этом важно, чтобы в обсуждении и принятии решений участвовали представители тех, кого эти решения больше всего затрагивают", - указывает экс-президент СССР.

Близкие и поклонники простились с солисткой "Бурановских бабушек"

Церемония прощания с солисткой фольклорного музыкального коллектива "Бабушки из Бураново" Натальей Пугачевой прошла в селе Бураново Малопургинского района Удмуртии в воскресенье, сообщили РИА Новости в министерстве культуры Республики.

Удмуртская артистка умерла в субботу в возрасте 83 лет, 28 октября ей исполнилось бы 84 года. Соболезнования родным и близким народной любимицы выразил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в Twitter.

"Панихида и отпевание состоялись в местном храме, который был построен на средства, заработанные "Бурановскими бабушками" на гастролях. Похоронили Наталью Пугачеву на сельском кладбище, рядом с родными", - сказал собеседник.

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