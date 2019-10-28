Врачи предупреждают: придорожные грибы опасны для здоровья

У молдавских трасс продолжают продавать лесные грибы, многие жители нашей страны покупают их, однако они могут быть крайне опасными, содержать тяжелые металлы и радионуклиды.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Даже съедобные грибы нельзя собирать у обочин автотрасс или рядом с производственным предприятиями - они легко втягивают тяжелые металлы и ядовитые вещества, об этом заявляют биологи и врачи.

Начался осенний сезон грибов, а вместе с ним растет и количество пищевых отравлений. Несмотря на предупреждения врачей, их продолжают покупать у сборщиков, расположившихся вдоль основных национальных дорог.

Цена дикорастущих грибов достигает 50 леев за килограмм, люди охотно покупают их, сознательно подвергая себя риску, утверждая, что вкус - неповторим, а с луковой поджаркой эти лесные дары и вовсе становятся деликатесом.

Вместе с питательными веществами грибы всасывают также тяжелые металлы (кадмий, ртуть, свинец, медь, марганец, цинк и другие), радионуклиды, пестициды и другие вредные вещества. Содержание тяжелых металлов в грибах в разы выше, чем в почве, на которой они растут.

В таких концентрациях металлы не безвредны, и хотя их может быть недостаточно, чтобы вызвать сильное отравление сразу, но если питаться грибами регулярно, последствия могут оказаться весьма серьезны.

Тяжелые металлы накапливаются в организме и очень плохо из него выводятся. Острые отравления протекают бурно, хронические (вызванные, как правило, длительным воздействием и накоплением вредных веществ) — медленно.

Специалисты призывают граждан покупать грибы только в специализированных магазинах и избегать употребления в пищу лесных грибов. Врачи предупреждают, что первые симптомы после отравления могут появится уже через 15 минут после еды или же спустя 12 часов. При возникновении тревожных симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в Службу 112 и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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В первые два часа после употребления лесных грибов могут появиться тошнота, рвота, диарея, чрезмерное потоотделение. Спустя шесть часов — больной может жаловаться на головную боль, головокружение, а также на обострение рвоты. После 72 часов не исключены серьезные осложнения в работе печени и почечная недостаточность, что может привести к смерти человека. Наибольшему риску при употреблении грибов подвержены дети.

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