Трудятся на разрыв аорты и гибнут - что происходит с молдавскими рабочими

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Число зарегистрированных в стране несчастных случаев на производстве растет. Если в 2017 году зафиксировано 369 несчастных случаев на производстве, в том числе 57 смертельных, то в 2018 году – 423 случая, в результате которых скончались 68 человек.

Согласно данным Государственной инспекции труда, с начала нынешнего года и до конца августа было зарегистрировано 290 несчастных случаев на производстве. 298 человек получили травмы различной степени тяжести, а 42 погибли.

По словам главы национального профсоюзного движения Олега Будзы, в Молдове рост числа несчастных случаев на производстве произошел после того, как был принят Закон 131, ограничивающий права Инспекции труда, которые прописаны в 81 и 129 конвенциях Международной организации труда.

"Эти конвенции написаны кровью, это конвенции о защите жизни людей. И у нас говорят, что надо ввести мораторий на проверки Инспекции труда, чтобы лишний раз не беспокоить работодателя. И что же произошло после того, как были проигнорированы интересы людей и конвенции? Произошел серьезный рост тяжелых и смертельных несчастных случаев", - сообщил Будза.

По словам профсоюзного лидера, вводя мораторий на такие проверки, власти хотели создать более комфортные условия для иностранных производственных компаний, чтобы специалисты инспекции лишний раз не тревожили ценных инвесторов. Это произошло в 2013 году, после чего начался рост смертей на рабочем месте. Только в 2017 году в Молдове стало известно о 417 случаях травм на рабочем месте, 105 из которых расследуются до сих пор.

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"Это потому, что специалисты инспекции не пришли с проверкой, не проинспектировали условия труда. Возможно, где-то надо было остановить производство, но боялись обидеть работодателя. В результате, в этом году уже 12 членов профсоюза пострадали на производстве, в прошлом году - пять человек. А на уровне страны было 35 смертельных случаев. Это большая цифра, так как у нас не так много работающих предприятий", - отметил собеседник.

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