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Электрометаллургический завод, иллюстративное фото.

Трудятся на разрыв аорты и гибнут - что происходит с молдавскими рабочими

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Молдова

В Молдове фиксируют все больше случаев гибели на производстве, причина - несоблюдение техники безопасности.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Число зарегистрированных в стране несчастных случаев на производстве растет. Если в 2017 году зафиксировано 369 несчастных случаев на производстве, в том числе 57 смертельных, то в 2018 году – 423 случая, в результате которых скончались 68 человек.

Согласно данным Государственной инспекции труда, с начала нынешнего года и до конца августа было зарегистрировано 290 несчастных случаев на производстве. 298 человек получили травмы различной степени тяжести, а 42 погибли.

По словам главы национального профсоюзного движения Олега Будзы, в Молдове рост числа несчастных случаев на производстве произошел после того, как был принят Закон 131, ограничивающий права Инспекции труда, которые прописаны в 81 и 129 конвенциях Международной организации труда.

"Эти конвенции написаны кровью, это конвенции о защите жизни людей. И у нас говорят, что надо ввести мораторий на проверки Инспекции труда, чтобы лишний раз не беспокоить работодателя. И что же произошло после того, как были проигнорированы интересы людей и конвенции? Произошел серьезный рост тяжелых и смертельных несчастных случаев", - сообщил Будза.

Металлургический завод в Рыбнице.
© Photo : пресс-служба Правительства Приднестровья
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По словам профсоюзного лидера, вводя мораторий на такие проверки, власти хотели создать более комфортные условия для иностранных производственных компаний, чтобы специалисты инспекции лишний раз не тревожили ценных инвесторов. Это произошло в 2013 году, после чего начался рост смертей на рабочем месте. Только в 2017 году в Молдове стало известно о 417 случаях травм на рабочем месте, 105 из которых расследуются до сих пор.

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"Это потому, что специалисты инспекции не пришли с проверкой, не проинспектировали условия труда. Возможно, где-то надо было остановить производство, но боялись обидеть работодателя. В результате, в этом году уже 12 членов профсоюза пострадали на производстве, в прошлом году - пять человек. А на уровне страны было 35 смертельных случаев. Это большая цифра, так как у нас не так много работающих предприятий", - отметил собеседник.

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Теги:
причины, несчастный случай, работа, граждане Молдовы


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