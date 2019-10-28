Двери - открыты: жители Молдовы смогут почувствовать себя депутатами

В понедельник, 28 октября, в парламенте Молдовы - день открытых дверей, гражданам страны покажут, как работает высший законодательный орган страны, а также ознакомят с работой депутатов и профильных комиссий.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. В первый день школьных каникул парламент Молдовы организует день открытых дверей. Об этом сообщила пресс-служба высшего законодательного органа страны.

Мероприятие начнется с импровизированного обсуждения законопроекта учащимися и педагогами колледжа имени Алексея Матеевича. Молодые люди смогут пройти через все этапы законотворческой деятельности, а также в форме дискуссии рассмотреть поправки в законы. © Sputnik / Miroslav Rotari В парламенте рассмотрят важный документ: речь идет о сделке по госпредприятию

"Начиная с 13-00 часов все желающие смогут посетить здание парламента. Для этого надо иметь при себе удостоверение личности (buletin de identitate), чтобы принять участие в экскурсиях с гидом.

Также желающие примут участие в конкурсах. Такие экскурсии будут проводиться каждые полчаса, начиная с 13:00 и до 15:30, без предварительной записи.

Тем же, кому не удастся ознакомиться с работой парламента и депутатов, могут попасть на заседания с понедельника по среду по предварительной записи на сайте vizite.parlament.md.

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