Для школ и детсадов Гагаузии купят компьютеры более чем на полтора миллиона леев

Кроме того, автономия закупит интерактивное оборудование для 54 детских садов и трех образовательным комплексов.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Для гимназий, лицеев и детских садов Гагаузии будет приобретено компьютерное и интерактивное оборудование на общую сумму в 1,6 миллиона леев.

Закупку оборудования финансирует бюджет Гагаузии, главным управлением образования автономии объявлен тендер.

Всего компьютеры получат 24 школы автономии, которым необходимо обновить компьютерный парк.

В рамках сотрудничества между Исполнительным комитетом Гагаузии и Республикой Татарстан в 2018 году 18 учебных заведений получили 204 современных компьютера.

Кроме того, в 2018 году в результате подписанного соглашения между Республикой Молдова и Республикой Корея два учебных заведения автономии – лицеи имени Губогло в Чадыр-Лунге и Должненко из Вулканешт - получили по 13 современных компьютеров.

Помимо этого, автономия закупит интерактивное оборудование для 54 детских садов и трех образовательным комплексов - гимназий-детсадов. На эти цели Исполком Гагаузии выделил около 2,4 миллиона леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK