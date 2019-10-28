Для школ и детсадов Гагаузии купят компьютеры более чем на полтора миллиона леев

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Для гимназий, лицеев и детских садов Гагаузии будет приобретено компьютерное и интерактивное оборудование на общую сумму в 1,6 миллиона леев.
Закупку оборудования финансирует бюджет Гагаузии, главным управлением образования автономии объявлен тендер.
Всего компьютеры получат 24 школы автономии, которым необходимо обновить компьютерный парк.
В рамках сотрудничества между Исполнительным комитетом Гагаузии и Республикой Татарстан в 2018 году 18 учебных заведений получили 204 современных компьютера.
Кроме того, в 2018 году в результате подписанного соглашения между Республикой Молдова и Республикой Корея два учебных заведения автономии – лицеи имени Губогло в Чадыр-Лунге и Должненко из Вулканешт - получили по 13 современных компьютеров.
Помимо этого, автономия закупит интерактивное оборудование для 54 детских садов и трех образовательным комплексов - гимназий-детсадов. На эти цели Исполком Гагаузии выделил около 2,4 миллиона леев.
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