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Молдавские леи, иллюстративное фото.

Безмерная хитрость - гражданин РМ спровоцировал ДТП и получил 800 тысяч леев

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова

Житель республики обманным путем получил крупную сумму в виде страховки, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что он инсценировал ДТП.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik, Лучия Попеску. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью направила в суд уголовное дело, заведенное на гражданина Молдовы, которого обвиняют в получении страховки за дорожный инцидент. Его, по данным следователей, мужчина инсценировал. Ловкого автолюбителя также обвиняют в оформлении и получении поддельной доверенности на право вождения иномарки. 

Прокурорам удалось собрать доказательства того, что дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Тудор Владимиреску и Парис в Кишиневе было инсценировано по заранее подготовленному плану. В ДТП попал автомобиль, принадлежащий одному из коммерческих банков.

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"Не имея подлинной доверенности, водитель автомобиля, принадлежавшего коммерческому банку, запросил погашения материального ущерба от автостраховой компании, которая перечислила ему 800 тысяч леев. Другие фигуранты также проходят по этому делу", - следует из информационного сообщения, распространенного пресс-службой Генеральной прокуратуры Молдовы. 

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Если вину подозреваемого удастся доказать в суде, ему грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения с лишением права управлять автомобилем после освобождения из-под стражи сроком на 5 лет. 

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Теги:
страховка, граждане Молдовы, инцидент, ДТП


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