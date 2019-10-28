Безмерная хитрость - гражданин РМ спровоцировал ДТП и получил 800 тысяч леев

Житель республики обманным путем получил крупную сумму в виде страховки, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что он инсценировал ДТП.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik, Лучия Попеску. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью направила в суд уголовное дело, заведенное на гражданина Молдовы, которого обвиняют в получении страховки за дорожный инцидент. Его, по данным следователей, мужчина инсценировал. Ловкого автолюбителя также обвиняют в оформлении и получении поддельной доверенности на право вождения иномарки.

Прокурорам удалось собрать доказательства того, что дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Тудор Владимиреску и Парис в Кишиневе было инсценировано по заранее подготовленному плану. В ДТП попал автомобиль, принадлежащий одному из коммерческих банков.

Шаповалов: Молдове необходимо увеличивать экспорт в Россию>>>

"Не имея подлинной доверенности, водитель автомобиля, принадлежавшего коммерческому банку, запросил погашения материального ущерба от автостраховой компании, которая перечислила ему 800 тысяч леев. Другие фигуранты также проходят по этому делу", - следует из информационного сообщения, распространенного пресс-службой Генеральной прокуратуры Молдовы.

Перевозчики жестко критикуют власть: что это спровоцировало>>>

Если вину подозреваемого удастся доказать в суде, ему грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения с лишением права управлять автомобилем после освобождения из-под стражи сроком на 5 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK