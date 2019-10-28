Избиение в парке Кишинева: полиция проводит внутреннее расследование

Молднет сотрясло жестокое избиение двоих молодых людей. Инцидент произошел в одном из парков в центре Кишинева. Нападавших задержали и сразу отпустили, так как, по версии следователя, они не представляют угрозу. В связи с этим и начато внутреннее расследование.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Трое сотрудников Генерального инспектората полиции отстранены от занимаемых должностей на время расследования случая жестокого избиения в сквере Кафедрального собора в Кишиневе. Речь идет об инциденте, произошедшем на прошедшей неделе, когда группа из семерых пьяных парней жестоко избила двоих молодых людей, сообщает sputnik.md.

По данным источников Sputnik, отстранены и.о. главы инспектората полиции столичного сектора Буюканы, следователь и руководитель управления уголовного преследования.

Двое жителей столицы стали жертвами компании из семерых пьяных молодых людей. Все произошло в сквере Кафедрального собора около 23.00 в четверг, 24 октября. Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Первоначально полиция задержала злоумышленников, но сразу же отпустила. И.о. начальника инспектората полиции сектора Буюканы заявил, что это решение было принято следователем, который не посчитал преступников опасными для общества.

По факту произошедшего в Генинспекторате полиции начато внутреннее расследование.

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