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Проверка на дорогах

Еще одна "потенциальная убийца" в Кишиневе — пьяная за рулем и без прав

© Photo: Inspectoratul Național de Patrulare
Общество
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Sputnik Молдова

По сообщению Инспектората полиции по патрулированию, за последние три дня на дорогах Молдовы выявлено более двух тысяч нарушений правил дорожного движения.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Еще одну "потенциальную убийцу" остановили на улице Кишинева патрульные полицейские. За рулем автомобиля Toyota, который двигался по улице Василе Александри, находилась пьяная 29-летняя женщина.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Проверка алкотестером подтвердила наличие запредельных доз алкоголя в выдыхаемом воздухе — норма была превышена в десять раз. Кроме того, у женщины не было водительских прав. Пьяным оказался и пассажир, который сидел в автомобиле.

По сообщению Инспектората полиции по патрулированию, за последние три дня на дорогах Молдовы выявлено более двух тысяч нарушений правил дорожного движения.

Самые частые нарушения – превышение скорости (1153 случаев) и пьянство за рулем - 63 водителя сели за руль в нетрезвом виде, из них 27 - в состоянии сильного алкогольного опьянения.

За этот период в стране произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 25 человек получили травмы и 1 человек погиб.

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Теги:
пьянство за рулем


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