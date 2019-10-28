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Пробки на границе

Важно для пересекающих границу — КПП "Кайраклия-Зализничное" меняет график

© Photo: Facebook / Poliţia de Frontieră
Общество
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Sputnik Молдова

Контрольно-пропускной пункт сдвинул часы работы в связи с уменьшением продолжительности светового дня.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Пункт перехода молдо-украинской границы "Зализничное-Кайраклия" меняет график работы.

Об этом сообщила пресс-служба украинского Измальского пограничного отряда.

Контрольно-пропускной пункт сдвинул часы работы в связи с уменьшением продолжительности светового дня.

Таким образом, с 27 октября 2019 года перейти границу на этом КПП возможно ежедневно с 7.00 до 17.00.

Ранее премьер-министр Майя Санду сообщила, что в ближайшее время намерена подписать с Украиной протоколы об увеличении числа пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы.

Два года назад Молдова и Украина открыли шесть совместных КПП на разных участках, включая Кучурган - Первомайск, который является крупнейшим транспортным узлом в Приднестровье. 

В июле Санду обсуждала вопрос об открытии дополнительных пунктов контроля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Теги:
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