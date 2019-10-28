Что грозит хулиганам, жестоко избившим двух молодых людей в центре Кишинева

В полиции официально прокомментировал инцидент в сквере столичного Кафедрального собора, где на прошлой неделе группа парней жестоко избила двоих молодых людей.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. По делу об избиении двух молодых людей в сквере Кафедрального собора начато служебное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и оценки действий, предпринятых сотрудниками полиции. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

"В четверг, около 23.40, в столичную полицию поступила информация о том, что на двух молодых людей напали несколько человек в сквере Кафедрального собора в центре столицы", - сказано в пресс-релизе Генинпектората. © Sputnik / Miroslav Rotari Избиение в парке Кишинева: полиция проводит внутреннее расследование

На место происшествия прибыла опергруппа, которая и обнаружила юношей 19 и 20 лет с различными травмами.

"Их доставили в больницу. Потерпевшие заявили, что, находясь в сквере Кафедрального собора, без какой-либо причины они подверглись физическому нападению со стороны шести неизвестных", - сообщили в полиции.

В результате предпринятых действий все шестеро нападавших были задержаны. Речь идет о молодых людях в возрасте от 17 до 32 лет, двое из которых – несовершеннолетние.

"Для определения состояния их опьянения, молодых людей доставили в Республиканский наркодиспансер, где взяли биологические образцы. По данным фактам возбуждено дело по статье 287 п. 2 b) Уголовного кодекса "Хулиганство", - отметили в инспекторате.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, как сообщили в ведомстве, сотрудники полиции предприняли меры по допросу упомянутых лиц, поиску очевидцев, организации судебно-медицинских экспертиз в целях определения степени тяжести телесных повреждений.

"Если вина будет доказана, то подозреваемым грозит штраф от 37,5 до 67,5 тысячи леев или тюремный срок до пяти лет. В субботу, 26 октября, по указу госсекретарь МВД Януша Ерхана начато служебное расследование для установления всех обстоятельств и оценки действий, предпринятых сотрудниками полиции", - отметили в инспекторате.

В понедельник, 28 октября, в рамках внутреннего расследования с занимаемых должностей отстранены на время следствия заместитель начальника инспектората полиции столичного сектора Буюканы, а также руководитель управления уголовного преследования этой структуры.

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