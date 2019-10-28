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Оружие

В Кишиневе сдали в переплавку оружие — две тысячи изъятых "стволов"

CC0 / Pixabay / Bru-nO
Общество
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Sputnik Молдова

Среди изъятого оружия — пулеметы, автоматы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, гладкоствольные ружья, пусковые установки, обоймы и оружейные аксессуары.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Около 2200 единиц огнестрельного оружия, изъятого полицией из незаконного оборота, были отправлены в переплавку в Кишиневе.

Операция прошла под надзором вооруженных спецназовцев. В сталеплавильном цехе одного из предприятий были уничтожены все "стволы", собранные за четыре последних года.

За это время полиция обнаружила и изъяла 2149 "стволов", находящихся в незаконном владении, поврежденных, примененных для совершения преступлений или с незаконными изменениями в конструкции.

Среди изъятого оружия - как современные образцы, так и вооружение времен войны, выкопанное на территории Молдовы "черными поисковиками" — пулеметы, автоматы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, гладкоствольные ружья, пусковые установки, обоймы и оружейные аксессуары.

Вооружение было уничтожено при поддержке Программы развития ООН в Молдове и Управления по контролю стрелкового оружия и легких вооружений в Юго-Восточной и Восточной Европе под эгидой ООН.

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Теги:
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