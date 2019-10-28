Все лифты в Кишиневе нужно менять - у них давно истек срок эксплуатации

В предприятии "Liftservice" сообщили, что в 2019 году в муниципальном бюджете столицы просто не предусмотрели расходов на ремонт лифтов.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Практически у всех лифтов в Кишиневе истек срок эксплуатации, а в 2019 году средства на ремонт лифтов в жилых блоках вообще не выделялись.

Об этом заявил директор муниципального предприятия "Liftservice" Ион Станчу на заседании в примэрии столицы. По словам главы предприятия, эксплуатационный срок давно подошел к концу у 96% лифтов в Кишиневе.

Ранее на ремонт лифтовой техники в городе, как правило, выделялось до 5 миллионов леев в год.

Однако в текущем году в муниципальном бюджете не было предусмотрено средств на эти расходы.

За этот период выросли в несколько раз цены на электроэнергию, кроме того, выросли и зарплаты, установленные правительством.

Все детали и материалы для ремонта лифтов предприятие закупает за границей. Кроме того, сохраняется и старая проблема - нехватка квалифицированных кадров.

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