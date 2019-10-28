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Картофель

В Молдову не впустили зараженную партию картофеля из Турции

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Молдова

В ходе фитосанитарной проверки в клубнях были обнаружены личинки картофельной моли, которые способны сгубить до 80 процентов урожая.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. На пограничном пункте пропуска Леушены инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) обнаружили партию картофеля из Турции, зараженную опасным вредителем.

По сообщению ANSA, в ходе фитосанитарной проверки 20-тонной партии картофеля в клубнях были обнаружены живые личинки фторимеи (картофельной моли).

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Картофельная моль способна впадать в спячку на всех этапах своего развития и выживает даже во время долгого хранения в холодных овощехранилищах.

Попав в благоприятные условия, моль начинает активно размножаться, каждое насекомое откладывает на листья и клубни картофеля до 200 яиц. Личинки прогрызают ходы в клубнях, которые со временем начинают гнить. Потери урожая могут достигать 80 процентов.

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