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Студенты

В Молдове предлагают осваивать профессии прямо на рабочем месте

© AP Photo / Jeff White
Общество
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Sputnik Молдова

В республике действует дуальная система образовании, когда студенты профессиональных школ осваивают профессию прямо на производстве, однако власти решили пойти дальше: образование смогут получить даже те, кто не зачислен в учебные заведения.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Новую профессию можно будет официально получить прямо на рабочем месте. С такой законодательной инициативой выступило министерство образования, труда и социальной защиты.

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Ведомство предложило к публичному обсуждению проект Закона об ученичестве. Он предполагает, что экономические агенты смогут нанимать на работу неквалифицированный персонал, присваивая ему статус ученика.

Согласно предложениям министерства образования, физическое лицо и работодатель получат возможность заключить ученический контракт сроком на полгода. На основании этого документа будет начисляться заработная плата ученика – две трети от минимальной гарантированной зарплаты в реальном секторе экономики. На данный момент она составляет 2775 леев. Таким образом, если бы закон вступил в силу в ближайшее время, ученики могли бы рассчитывать на оклад в 1850 леев.

Как и в случае с квалифицированными работниками, из ученической зарплаты будут осуществляться отчисления в социальный фонд и в кассу медицинского страхования. Период работы в статусе ученика автоматически будет засчитываться в трудовой стаж.

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Законодательная инициатива предусматривает определенные ограничения. Например, стать учеником на одном и том же рабочем месте можно лишь единожды.

Аналогичная практика, когда обучение профессии происходит непосредственно на рабочем месте, в Молдове внедряется уже пять лет. В 2014 году одна из крупнейших компаний на севере республики объявила о партнерстве с бельцкой профессиональной школой, взяв себе на обучение студентов. Однако так называемая дуальная система образования рассчитана только на учащихся средних учебных заведений. С введением Закона об ученичестве, шанс на профессию также получат те, кто не является студентом.

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