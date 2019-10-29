Бездомным людям в Кишиневе не дадут замерзнуть до смерти на улице

Бездомные люди в холодное время года смогут укрыться в Центре временного размещения, который начнет работать в Кишиневе с 1 ноября.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Центр временного размещения в Кишиневе готов принять постояльцев - людей без определенного места жительства на период холодного времени года.

Здесь бездомные смогут получить временное жилье. Кроме того, им предоставляют трехразовое питание, а также одежду, обувь и предметы личной гигиены.

Руководитель Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски заявила на еженедельном заседании оперативных служб примэрии молдавской столицы, что с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года Центр временного размещения работает круглосуточно.

По ее словам, в учреждении были проведены ремонтные работы, приобретены товары для гигиены, одеяла, простыни и нижнее белье.

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Центр временного размещения - муниципальное учреждение, которое содержится за счет бюджета. Ночлег и еда предоставляются бесплатно людям без определенного места жительства, без доходов или с недостаточными доходами для обеспечения потребностей повседневной жизни.

На ближайшие несколько дней Государственная гидрометеорологическая служба прогнозирует резкое похолодание. Так, к концу недели, ночью, температура может понизиться в среднем до -5 градусов по Цельсию.

Ежедневно Центр временного размещения способен принять 100 человек. Учреждение размещено по адресу - улица Халтей, 2.

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