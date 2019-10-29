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Арест

В Молдове задержали брата криминального авторитета по кличке "Китаец" - видео

CC0 / Pixabay / 4711018
Общество
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Sputnik Молдова

Казалось бы, времена шальных 90-х давно и безвозвратно ушли, но отголоски тех событий по сей день слышны в Молдове.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Брат вора в законе по кличке "Китаец" и еще двое членов преступной группировки, которая занимается незаконным оборотом наркотиков, арестованы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Генерального инспектората полиции.

Речь идет о мужчинах в возрасте 39-43 лет. Они подозреваются в торговле наркотиками в особо крупных размерах. В ходе обысков, проведенных у фигурантов этого дела, обнаружили и изъяли порядка 200 граммов гашиша. 

Подростки, иллюстративное фото.
© Sputnik / Александр Лыскин
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"Сотрудники правоохранительных органов установили, что фигуранты дела вместе с другими людьми, личности которых пока не установлены, ежедневно покупали у разных дилеров марихуану, гашиш и другие виды наркотиков, в том числе через электронные средства связи. Затем они перевозили и распространяли их в небольших количествах в Кишиневе и пригородах столицы, а вырученные деньги распределяли в соответствии с вкладом каждого в совершение преступления", - отметили в полиции.

Как подчеркнули в инспекторате, подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

В полиции напомнили, что вор в законе "Китаец" играл ключевую роль в преступной организации с одноименным названием.

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В качестве главаря преступного формирования он определял своих людей в разных города и тюрьмы страны для сбора "общего бюджета". Деньги поступали в результате вымогательства со стороны физических лиц, шантажа, незаконного оборота наркотических веществ и других преступлений, совершенных на территории Республики Молдова, стран Европейского союза и СНГ.

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Теги:
авторитеты, криминал


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