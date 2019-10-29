Общественный транспорт ездит иначе: как передвигаться по центру Кишинева

В столичной примэрии объявили об изменении нескольких маршрутов троллейбусов, автобусов и микроавтобусов. Транспорт будет ходить иначе до 11 ноября.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. В центре Кишинева до 11 ноября приостановлено движение транспорта по улице 31 Августа 1989 года на отрезке улиц митрополита Бэнулеску-Бодони и Пушкина.

"Такие меры предприняты в связи с проведение работ по реабилитации инженерных сетей в исторической части города", - пояснили в столичной администрации.

В связи с этим изменены десять маршрутов общественного транспорта.

Так, маршрут троллейбусов №7, 11 , 25 и 32 с улицы митрополита Г. Бэнулеску-Бодони продлевается до улицы А. Матеевича.

Троллейбусы №30 и 31 теперь ездят с бульвара Штефана чел Маре по улице В. Александри, Букурешть, А. Пушкина, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленным ранее маршрутам.

Автобусы №26 теперь курсируют в направлении Рышкановки с бульвара Штефана чел Маре по улицам А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №101, 103 и 188 ездят с улицы 31 Августа 1989 года по улицам митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Букурешть и далее по установленным маршруту.

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