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Выборы 2019

Второй тур выборов: бюллетень в Кишиневе будет отличаться от остальных

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (257)
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Sputnik Молдова

Только жители муниципия Кишинев будут голосовать, используя бюллетень фиолетового цвета, в остальных населенных пунктах они будут другими.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия начала во вторник печать бюллетеней для второго тура всеобщих местных выборов, который пройдет в Молдове 3 октября.

"Будут напечатаны 1 миллион 696 тысяч 644 бюллетеня, из которых 1 миллион 289 тысяч 76 – на государственном языке и 407 тысяч 568 - на русском", - отметили в Центризбиркоме.

Для второго тура выборов примара муниципия Кишинев напечатают 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого используют непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составит 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

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Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовят почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Эти бюллетени будут розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатят 188 тысяч 327 леев.

Местные выборы прошли в Молдове 20 октября. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. Во всеобщих местных выборах приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 граждан с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки.

В итоге после первого тура избрали глав местных администраций в 514 населенных пунктах страны. Во втором туре определятся победители в остальных 384-х.

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (257)

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Теги:
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