Экономии ради, или почему парламент Молдовы решил закупить новые авто

Молдавских депутатов не устраивают старые автомобили, которые находятся на балансе парламента, именно поэтому они отказываются на них ездить, а для обслуживания официальных делегаций законодательному органу приходится арендовать машины.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Парламент настроен на сокращение расходов работы высшего законодательного органа, однако намерен закупить новые автомобили.

Об этом заявил генеральный секретарь высшего законодательного органа Адриан Албу на пресс-конференции во вторник.

На чем экономит парламент

"Парламент ставит перед секретариатом основную цель оптимизировать и сократить расходы, которые есть сейчас. Если говорить о 2019-м, то секретариату уже удалось сэкономить более 20 миллионов леев", - сказал Албу.

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По его словам, эта сумма оказалось рекордной. Чиновник пояснил, что в 2017 году удалось сэкономить 5,3 миллиона леев, а в 2018-м – 8,7 миллиона.

"За счет сэкономленных средств мы предложили сделать ряд закупок, в частности четырех автомобилей, а также программного обеспечения", - отметил Албу.

По его словам, впервые парламент вернет в бюджет порядка 16 миллионов леев из сэкономленных средств.

Как пояснил чиновник, деньги удалось сэкономить за счет пересмотр расходов в IT-секторе, на топливо, на поездки и так далее.

Сколько автомобилей находится в гараже парламента

На данный момент автомобильный фонд высшего законодательного органа республики состоит из 57 машин.

"Из них порядка 40 используются для обслуживания депутатов, секретариата и официальных делегаций", - сказал Албу.

По его словам, секретариат предложил руководству парламента выставить на продажу 18 автомобилей, из которых 12 – это BMW 520 1997 года выпуска.

"Эти машины не только изношены, но и дорого обходятся секретариату. Потому что в течение года на их ремонт тратилось порядка 30 тысяч леев", - пояснил он.

Генеральный секретарь парламента отметил, что только на ремонт этих 12 транспортных средств с 2013-2015 года было потрачено два миллиона леев. А всего с 2014 по 2019 год на ремонт автомобилей, числящихся на балансе парламента, было потрачено порядка 4,8 миллиона леев.

Автомобильный фонд парламента надо обновить

Генеральный секретарь законодательного органа пояснил, что закупку автомобилей на сэкономленные деньги парламент проводил и раньше. К примеру, в 2017 году приобрели автомобиль Skoda Superb примерно за 620 тысяч леев, а в 2018-м - Skoda Superb за 583 тысячи леев и один трактор.

"Гаражный фонд парламента необходимо обновить, потому что, когда приезжают официальные делегации мы вынуждены арендовать автомобили. У нас машины очень старые и во многих случаях депутаты отказываются от использования транспорта, мотивируя это тем, что авто небезопасные", - добавил он.

На закупку четырех автомобилей секретариат парламента намерен выделить 2,1 миллиона леев. Эти машины, как отметил Албу, планируется использовать для официальных делегаций. Закупку будут производить через тендер.

По его словам, и другие госструктуры обновляют автомобильный парк. К примеру, в прошлом году правительство закупило 26 транспортных единиц на примерно 16 миллионов леев.

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Старые компьютеры и дорогой софт

Еще один аспект, на котором остановился Албу, касается закупки компьютеров.

"На балансе секретариата парламента находится 610 компьютеров, из которых более 70 абсолютно изношены и находятся на складе. Мы намерены отправить их на переработку – они очень вредные. Не понимаю, почему их до сих пор хранили на складе. Еще 252 единицы используются больше семи лет. Они тоже должны быть заменены, так как не отвечают требованиям", - сказал секретарь.

По его словам, эти 200 с лишним компьютеров находятся в рабочем состоянии и могут быть переданы в образовательные учреждения, которые нуждаются в оборудовании.

Отдельно секретарь парламента коснулся вопроса программного обеспечения, которое использовалось на этих компьютерах.

"Предыдущее руководство, не знаю по какой причине, использовало для только самый дорогой софт. После анализа выяснилось, что было закуплено много программного обеспечения. Не уверен, что все это нам нужно. Сейчас мы проводим анализ. За три года на покупку лицензий было потрачено свыше пяти миллионов леев. Для старых компьютеров, которые в большинстве своем в секретариате используются для редактирования текстов, закупалось дорогостоящее ПО", - пояснил он.

По его словам, вместе с управлением по IT рассматривается возможность сокращения расходов на закупку программного обеспечения.

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