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Икра красная, черная, а при чём тут "Железная дорога Молдовы"

© Sputnik / Dmitry Korobeinikov
Общество
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Sputnik Молдова

Клондайк на рельсах: как на государственном предприятии прокручивали схему по перевозке деликатесов, лекарств и автозапчастей.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Икра красная, черная, морские деликатесы, лекарства и даже автозапчасти - что только не перевозили поездами. Правда, все эти товары шли через железную дорогу без необходимых документов.

"Офицеры управления расследования экономических преступлений выявили партию рыбы, лекарств и автозапчастей без документов о происхождении на государственном предприятии "Железная дорога Молдовы", - отметили в инспекторате полиции.

Оказалось, что сотрудники предприятия ввели преступную схему по контрабандной перевозке в поезде Кишинева-Москва-Кишинев продуктов питания и товаров. Для этого в вагонах были оборудованы специальные тайники. Делалось это, в том числе, и для того, чтобы избежать таможенного контроля.

"В ходе проверки, проведенной полицейскими в вагонах поезда, обнаружены и изъяты продукты питания: икра красная и черная, рыба в большом ассортименте, креветки, а также лекарства и автозапчасти. Весь товар был без документов о происхождения. На данный момент оценивается общая стоимость изъятой продукции", - добавили в инспекторате.

Полиция ищет всех причастных к этому случаю.

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