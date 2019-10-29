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Молдавский виноград, иллюстративное фото.

Неповторимая Молдова: карту страны выложили из овощей и фруктов - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Любовь к родине каждый из жителей нашей страны проявляет по-разному, для каждого Молдова - своя, неповторимая, однако талантов в республике - хоть отбавляй, это доказали умельцы из Унген.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Осенняя Молдова может не понравиться лишь черствому человеку, не умеющему ценить прекрасное. Пестрота красок, щедрое солнце, "долгоиграющее" тепло, которое будто цепляется за ушедшее лето, и, конечно, богатый урожай, который взрастила руки молдавских крестьян. 

В стране все свое, все - натуральное: виноград, яблоки, сливы, орехи, огурцы, помидоры, сладкий перец, гогошары, картофель и другие плодовые культуры. В общем - картина изобилия в том смысле, что от голода точно никто страдать не будет.
Виноград
© Sputnik / Osmatesco
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Вероятно, без доброты и упорного труда тех, кто ежедневно в сезон трудится на молдавской земле и возделывает ее, не было бы адекватного ответа природы, урожай не был бы столь пестрым по цветовым оттенкам и разнообразным. 

Чтобы наглядно показать всем скептикам, насколько богата Молдова своей землей и людьми, талантливые люди из Унген выложили карту республики из даров, которые удалось собрать в нынешнем году. Карта республики, выложенная из фруктов и овощей, в обрамлении гроздей белого и черного винограда и желтых листьев, выглядит поистине неповторимо, по-доброму, какой является на самом деле.

 

Унгенские народные умельцы, создавшие такую оригинальную композицию, смогли показать черты характера и саму душу молдавского народа - яркую, зажигательную, безмерно добрую. А неурядицы, которые встречаются на пути, на всем этом фоне - лишь мелочь, которую можно пережить и переступить, идя дальше и не отчаиваясь.

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Теги:
Унгены, овощи, фрукты, карта, Молдова


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