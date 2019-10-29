Впервые за 8 лет: на выборах в Кишиневе будет exit-poll

В последний раз exit-poll в Молдове на выборах проводился в мае 2011 года, сейчас во втором туре планируют опрашивать только жителей муниципия Кишинев.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы (ЦИК) на заседании во вторник утвердили решение о проведении в муниципии Кишинев во время второго тура выборов опроса по типу exit-poll.

"Ассоциация за справедливое развитие Молдовы 25 октября подала заявку на проведение опроса по типу exit-poll. Он будет организован в сотрудничестве с компаниями Рoliexpert, Hobstar и IMAS. Опрос будет проводиться на 67 избирательных участках", - сказал представлявший проект секретарь ЦИК Максим Лебединский.

По его словам, заниматься проведением опроса будут 164 оператора.

"Решением ЦИК принято к сведению предварительное объявление о проведении опроса типа exit-poll. Опрос будет проводиться либо на улице, либо при выходе из здания, где расположен избирательный участок", - добавил Лебединский. © Sputnik / Miroslav Rotari Каким оказалось самое распространенное нарушение на выборах в Молдове

Он также уточнил, что операторы не могут работать на избирательных участках по месту жительства. Результаты опроса нельзя разглашать до закрытия избирательных участков.

Директор компании IMAS Дору Петруци, в свою очередь, отметил, что итоги с 67 избирательных участков, выбранных для проведения опроса, примерно на 1% отличаются от итогов голосования в первом туре.

"Мы намерены опросить примерно 8 тысяч человек. Процесс опроса будет проходить в течение всего времени голосования – с 07.00 до 21.00. Будем стараться, чтобы процент отказов от участия был как можно меньше", - сказал Петруци.

Он уточнил, что список избирательных участок для exit-poll уже определен.

"Пропорционально выбраны участки во всех секторах, в том числе в сельской местности. Впервые такую методологию проведения exit-poll применяли в марте 2005 года на парламентских выборах. Еще раз – в 2009 году тоже на парламентских выборах", - пояснил Петруци.

В итоге за проведение exit-poll проголосовали 6 членов Центризбиркома, 1 выступило против, а 2 воздержались.

Как пояснил Лебединский, в последний раз exit-poll проводился в Молдове в мае 2011 года.

Выбор мэров и советников

Местные выборы прошли в Молдове 20 октября. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. Во всеобщих местных выборах приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 граждан с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки.

В итоге после первого тура избрали глав местных администраций в 514 населенных пунктах страны. Во втором туре определятся победители в остальных 384-х.

Для второго тура выборов примара муниципия Кишинев напечатают 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого используют непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составит 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовят почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени будут розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатят 188 тысяч 327 леев.

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