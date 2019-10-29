Чем обернулось для двух молдаванок знакомство с иностранцем в соцсетях

История как в мелодраме: иностранец познакомился с двумя девушками-сиротами из Молдовы в соцсетях, пригласил их к себе на родину, где с одной из них у него завязался бурный роман, а потом он решил на них заработать и принудил обеих заниматься проституцией.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Гражданин Албании предстанет перед судом за то, что принудил к занятию проституцией двух молдаванок на территории Швейцарии и Германии. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции МВД Молдовы.

Речь идет о 44-летнем мужчине, которого экстрадировали из Черногории.

"Обвиняемый познакомился со своими жертвами в социальной сети. В 2016 году он пригласил двух сестер-сирот в Албанию в возрасте 26 и 28 лет. У одной из них на тот момент был годовалый ребенок. Они приняли приглашение и получили от мужчины деньги на оформление документов", - рассказали в полиции.

В Албании женщины вместе с несовершеннолетним поселились в доме, где жил обвиняемый вместе со своими родителями.

"Женщина, у которой был ребенок, в течение месяца сожительствовала с фигурантом дела. Спустя месяц он заявил, что хочет организовать путешествие по Швейцарии. Там сестер поместили в клуб, где они оказывали сексуальные услуги за деньги в течение 2-3 недель", - отметили в инспекторате.

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После этого гражданок Молдовы перевезли в Германию, где их также заставили заниматься проституцией в одном из клубов. При этом у девушек были проблемы со здоровьем. По данным полиции, обвиняемый обещал отдавать жертвам половину из заработанных ими средств, однако денег они не получали.

"После конфликта с обвиняемым одна из сестер обратилась к хозяину клуба, в котором они содержались. Он помог ей вернуться в Албанию, где остался ребенок одной из жертв. Затем при помощи Международной организации по миграции всех троих (обеих женщин и ребенка – ред.) отправили домой", - заключили в полиции.

Уголовный кодекс Молдовы предусматривает за торговлю людьми в отношении двух или более лиц наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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