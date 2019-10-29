В Басарабяске были убиты две женщины, полиция считает, что это не серия

По заявлению полиции, речь не идет о серийных убийствах и между двумя преступлениями нет ничего общего.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. В городе Басарабяска в октябре произошло два убийства, 3 октября и 27 октября. В обоих случаях были убиты женщины, сообщает местный телеканал Bas TV со ссылкой на районный инспекторат полиции.

Тело одной из жертв было обнаружено в микрорайоне Романовка. Женщину в возрасте 63 лет забили до смерти, судмедэксперты заключили, что при жизни ей были нанесены тяжкие телесные повреждения. Подозреваемых по этому преступлению пока нет.

Вторая жертва, 40-летняя женщина была найдена без признаков жизни в микрорайоне Флэмында. По подозрению в ее убийстве задержан мужчина.

По заявлению полиции, речь не идет о серии и два убийства не имеют между собой ничего общего, так как способ их осуществления был разным.

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