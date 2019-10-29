Не корысти ради: как комсомольцы боролись и строили счастливую Молдову

Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи сегодня исполнился бы 101 год, организации давно нет, однако самоотверженные подвиги молодых людей и их ратный труд все же достойны уважения.

Преодолевая трудности и разруху, поднимая страну с колен после гражданской и Великой Отечественной войны, шли поколения советских комсомольцев вперед. Шли и побеждали все невзгоды на своем пути, потому, что верили, потому что боролись за всеобщее счастье и благосостояние, а не за корыстный интерес, за равенство и отсутствие угнетателей и угнетенных.

Сколько их мерзло в окопах в годы Великой Отечественной войны, сознательно погибало, чтобы обеспечить наступление наших войск на фашистские позиции. Салюты Победы, гремевшие по всей стране, отчасти, - тоже заслуга этих молодых людей и девушек. © Sputnik / Edward Kotlyakov Какие светлые и молодые лица: комсомолу исполнилось 100 лет - фото 21

Строительство метрополитена в самых крупных городах СССР, борьба за целину, радость за освоение космоса, строительство БАМа, все это – тоже комсомольских рук дело.

Молдавским комсомольцам, которые были частью всесоюзной организации ВЛКСМ, есть чем гордится и что вспомнить.

Одним из самых выдающихся комсомольцев-героев Великой Отечественной войны был Борис Главан – член подпольной Краснодонской организации "Молодая гвардия".

Он родился в большом молдавском селе Царьград, в семье артиллериста Григория Амвросиевича Главан и Зинаиды Трофимовны Главан. С началом Великой Отечественной войны Борис Главан добровольно вступил в истребительный батальон, занимавшийся уничтожением диверсантов и парашютистов. В августе 1941 года Главан зачислен в ряды 296-й стрелковой дивизии в качестве переводчика с румынского языка при ее штабе.

В конце декабря 1941 произведён в старшие сержанты. Весной 1942 года Борис Главан стал комсомольцем. Летом 1942 года Главан, попав в окружение, сумел выбраться из него и в августе 1942 года добраться до уже оккупированного города Краснодон, в который переехала семья Бориса.

В качестве участника "Молодой гвардии" Борис вместе с товарищами занимался печатью и распространением листовок, добывал вооружение, освобождал военнопленных, участвовал в диверсиях, в том числе, поджогах немецких административных зданий.

Основной задачей молодогвардейцев была подготовка вооруженного восстания и уничтожение немецкого гарнизона Краснодона с целью присоединения к наступающей Красной Армии. Намерения "Молодой гвардии" были раскрыты незадолго до начала планировавшегося восстания, ее участники — арестованы.

Борис Главан был арестован 5 января 1943 года и после пыток был зверски казнен и брошен в шурф краснодонской шахты № 5. Похоронен в городе Краснодоне, в братской могиле. Посмертно награждён Орденом Отечественной войны I степени, медалью "Партизану Отечественной войны" I степени.

Когда на молдавскую землю пришел мир, комсомольцы также проявляли героизм в чрезвычайных ситуациях, ценой своей жизни спасали урожай, как это сделал Николай Грибов, погибший при тушении вспыхнувшего в пшеничном поле комбайна. Село в Дрокиевском районе республики до сих пор носит его имя.

В советской Молдавии комсомольцы принимали участие в создании предприятий, многочисленных инфраструктурных проектах, строительстве домов.

Из комсомола вышли известные государственные деятели. Они и сегодня работают в структурах власти, в том числе — в парламенте Молдовы. Это люди, которые прошли школу управления во время работы в комсомоле на разных уровнях.

Строительстве в Кишиневе Комсомольского озера (современное название "Valea morilor"), обувного предприятия "Зориле" – в них также приняли массовое участие комсомольцы.

Ударными комсомольскими стройками в Молдавской ССР было объявлено строительство Молдавской ГРЭС, Бендерского шелкового и Тираспольского хлопчатобумажного комбинатов, Резинского цементного завода, металлургического завода в городе Рыбница, были построены другие важные экономические и социальные объекты.

Конечно, представители старшего поколения могут испытывать чувство ностальгии по тем временам, однако сегодня можно уверенно сказать простое слово "спасибо" тем парням и девушкам, которые обеспечили стране устойчивое развитие, которые бескорыстно добивались ее процветания.

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