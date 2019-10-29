Погоня, как в Голливуде — полиция два часа гналась за пьяным водителем

Погоня за нарушителем началась в Дрокии, а задержали его только в Единцах — все это время нетрезвый водитель давил на газ.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Патрульная полиция два часа гналась за пьяным водителем, который активно уходил от погони, надеясь оторваться от преследования.

Мужчина в возрасте 42 лет, неуверенно ведущий автомобиль, был задержан экипажем патрульной полиции, после того как отказался подчиниться требованиям полицейских и вместо того, чтобы остановить машину, попытался скрыться.

Полицейским пришлось преследовать нарушителя два часа. Преследование началось в Дрокии, а задержали мужчину лишь в городе Единцы.

Как выяснилось, нарушитель был пьян. Кроме того, он является фигурантом нескольких дел, среди которых неоднократное управление автомобилем в пьяном состоянии и неподчинение сотрудникам полиции.

Ведется расследование инцидента, мужчине грозит пожизненное лишение прав и крупные штрафы.

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