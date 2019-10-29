Деликатесы Буджака - чем будут угощать на Дне вина в Гагаузии

Традиционные блюда гагаузской кухни станут важной составляющей Фестиваля вина, который пройдет в Комрате.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Уникальность блюд гагаузской народной кухни и неповторимый вкус по-настоящему домашней еды, приготовленной по рецептам, идущих от предков, с древности. Ну и, конечно же, вино - южное, слегка терпкое и хмельное, как воздух Буджакской степи. Именно так столице гагаузской автономии планируют отметить ежегодный День вина.

© Sputnik / Miroslav Rotari День вина в Гагаузии

Фестиваль вина - это не только возможность продегустировать лучшие вина Гагаузии, но и отведать блюда гагаузской национальной кухни. Ее богатство и многообразие поражает, она формировалась веками, вобрав в себя черты кочевого быта, элементы кухни в местах оседлости, рассказали в пресс-службе управления культуры Гагаузии.

Неповторимый вкус блюда приобретают благодаря способам приготовления - томлению в чугуне, обжариванию, выпеканию в духовке. Часто блюда готовят на открытом огне, что придает им особый аромат и вкус.

Гостей фестиваля обязательно угостят вкуснейшей кывырмой и каурмой, ароматными голубцами (sarma), булгуром, фаршированными и квашенными овощами, хрустящими гёзлемя, и многими другими традиционными блюдами, сообщает новостной портал gagauzinfo.md.

© Sputnik / Miroslav Rotari Plăcinte tradiționale moldovenești, un deliciu nemaipomenit

Кроме того, обязательным атрибутом гагаузского стола является вино, многообразие сортов которого удивит самого взыскательного гурмана.

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