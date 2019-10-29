19:28 29 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.52
  • RUB0.28
  • RON4.09
  • UAH0.70
Поиск
День вина в Гагаузии, иллюстративное фото.

Деликатесы Буджака - чем будут угощать на Дне вина в Гагаузии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
47 0 0
Sputnik Молдова

Традиционные блюда гагаузской кухни станут важной составляющей Фестиваля вина, который пройдет в Комрате.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Уникальность блюд гагаузской народной кухни и неповторимый вкус по-настоящему домашней еды, приготовленной по рецептам, идущих от предков, с древности. Ну и, конечно же, вино - южное, слегка терпкое и хмельное, как воздух Буджакской степи. Именно так столице гагаузской автономии планируют отметить ежегодный День вина. 

День вина в Гагаузии
© Sputnik / Miroslav Rotari
День вина в Гагаузии
Фестиваль вина - это не только возможность продегустировать лучшие вина Гагаузии, но и отведать блюда гагаузской национальной кухни. Ее богатство и многообразие поражает, она формировалась веками, вобрав в себя черты кочевого быта, элементы кухни в местах оседлости, рассказали в пресс-службе управления культуры Гагаузии.

Неповторимый вкус блюда приобретают благодаря способам приготовления - томлению в чугуне, обжариванию, выпеканию в духовке. Часто блюда готовят на открытом огне, что придает им особый аромат и вкус.

Sarmale
CC0 / Pixabay / ulleo
Sarmale

Гостей фестиваля обязательно угостят вкуснейшей кывырмой и каурмой, ароматными голубцами (sarma), булгуром, фаршированными и квашенными овощами, хрустящими гёзлемя, и многими другими традиционными блюдами, сообщает новостной портал gagauzinfo.md.

 

 

Plăcinte tradiționale moldovenești, un deliciu nemaipomenit
© Sputnik / Miroslav Rotari
Plăcinte tradiționale moldovenești, un deliciu nemaipomenit

Кроме того, обязательным атрибутом гагаузского стола является вино, многообразие сортов которого удивит самого взыскательного гурмана.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Арпентин: День вина – 2018 побил показатели прошлого года
День вина в Молдове как национальный праздник
День вина: полная программа, карта мероприятий, видео из центра Кишинева
Теги:
угощение, День вина, Комрат, Гагаузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В Белом доме "заселились" зомби и кровавые клоуны - фото
Милитаристские фантазии США: как Вашингтон собирается воевать с Россией
Милитаристские фантазии США: как Вашингтон собирается воевать с Россией
Местные выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах
Выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться